Witcher 3 Switch - Genauer Release-Termin offenbar geleakt

Die Switch-Version des beliebten Rollenspiels The Witcher 3: Wild Hunt wurde auf der E3 2019 noch für dieses Jahr bestätigt. Ein genauer Release-Termin fehlt allerdings noch. Ein tschechischer Online-Händler hat das Spiel nun mit einer Veröffentlichung am 24. September gelistet (via Wccftech).

Das geht aus dem Online-Shop von czc.cz hervor, bei der Witcher 3 für die Switch schon bestellt werden kann. Offiziell bestätigt ist der Termin von Nintendo allerdings nicht. Behaltet also im Hinterkopf, dass es auch ein Platzhalter sein könnte.

Wie wahrscheinlich ist das? Auch wenn der genaue Tag noch ein Geheimnis ist, ist ein Release für 2019 bestätigt. Der September ist ein beliebter Monat für neue Spiele. In diesem Jahr kommen beispielsweise The Legends of Zelda: Link's Awakening, Daemon X Machina und Dragon Quest 11 für die Nintendo Konsole. Die Veröffentlichung des von der Community "The Switcher" getauften Spiels ist im September durchaus möglich.

Was wissen wir zur Switch-Version?

Aufgrund der schwächeren Hardware der Nintendo-Konsole wird die Switch-Version des großen Rollenspiels mit einigen technischen Einbußen zurechtkommen müssen. Dazu gehört auch eine deutlich geringere Auflösung und weniger Details.

Auch wenn die Grafik also nicht mit den großen Konsolen oder dem PC mithalten kann, sehen die ersten Screenshots für Switch-Verhältnisse trotzdem recht gut aus. Außerdem soll die Portierung trotz einer Größte von 32 Gigabyte auf eine einzelne Speicherkarte passen.

Dafür bekommt ihr auch alle DLCs des RPGs, zu denen die sehr beliebten Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine gehören. Ihr seid also dutzende, wenn nicht sogar hunderte Stunden beschäftigt.