Wo Long: Fallen Dynasty - Das neue Action-RPG des Nioh-Teams könnt ihr ab sofort in einer Demo ausprobieren

In Wo Long: Fallen Dynasty, dem neuen Spiel von Team Ninja, kämpfen wir uns durch das China der Zeit der Drei Reiche. Das Entwicklerteam hat mit der Nioh-Reihe eine echte Alternative zu den beliebten und knallharten Action-RPGs von FromSoftware geschaffen. Zu der ganz neuen IP Wo Long gibt es jetzt eine erste Demo.

Das erwartet euch in der Wo Long-Demo

Die Demo steht ab sofort auf Xbox Series X/S sowie PlayStation 5 bereit, wird aber nur für begrenzte Zeit für euch verfügbar sein. Bis zum 25. September habt ihr Zeit, euch schon mal an den rasanten Kämpfen zu versuchen.

Im neuen Trailer könnt ihr euch einen Eindruck davon verschaffen, wie die Action aussieht:

Das beinhaltet die Demo: Bevor ihr euch ins Getümmel stürzt, dürft ihr im Editor einen eigenen Charakter erstellen. Danach lernt ihr in einem Tutorial erst einmal die Grundlagen des Kampfsystems, bevor ihr sie in der Spielwelt ausprobiert.

Für alle, die es bis zum Ende schaffen, hält die Demo außerdem auch noch eine kleine Belohnung bereit. Ihr bekommt dafür nämlich den "Crouching Dragon"-Helm. Diesen könnt ihr dann im Hauptspiel aufsetzen. Zudem will das Entwicklerteam nach Abschluss des spielbaren Abschnitts von euch wissen, wie euer erster Eindruck war. Ihr habt die Möglichkeit, an einer Umfrage teilzunehmen und die gesammelten Antworten werden vermutlich noch mal zu Balancing-Anpassungen im finalen Spiel führen.

Wo Long: Fallen Dynasty erscheint Anfang 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und landet auch im Game Pass. Während der State of Play hat Team Ninja außerdem ein Open World-Spiel namens Rise of the Ronin angekündigt. Dieses erscheint aber erst 2024 und nur für die PS5.

Werdet ihr euch die Demo anschauen?