Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Endlich wieder Wochenende! Was zockt ihr an den freien Tagen?

Hallo alle miteinander! Wir hoffen, ihr hattet heute ein paar Süßigkeiten in euren Schuhen und startet gut gelaunt ins Wochenende. Die letzten großen Releases des Jahres stehen an und beschäftigen auch uns in der Redaktion – doch wie sieht es bei euch aus?

Genau das wollen wir wie jede Woche von euch wissen, zudem wollen wir euch aber auch noch verraten, welcher November-Release die GamePro-Community am meisten begeistert hat. Aber fangen wir damit an, was uns am Wochenende an die Mattscheibe fesselt.

Das zockt die Redaktion am Wochenende

Beginnen wir heute mit Samara, denn die wird sich in die düstere Fantasy-Welt von Wraeclast stürzen und dort schauen, wie sich Path of Exile 2 im Early Access schlägt. Der Start steht für heute 20:00 Uhr auf dem Plan und in unserem Ticker erfahrt ihr alles wichtige zum Launch des großen Diablo 4-Konkurrenten.

Mehr zum Thema Path of Exile 2 erscheint heute im Early Access - Startzeit, Serverstatus und alle Infos im Liveticker von Samara Summer

Hannes schlendert weiter durch die Zone und schaut, wie sich Stalker 2: Heart of Chornobyl nach den ersten Patches schlägt. Als Ausgleich schaut er aber auch bei Luma Island rein.

Dennis, Annika und Rae schwingen sich an einer Peitsche durch das neue Indiana Jones-Abenteuer. In ihrem Test hat euch Annika bereits ausführlich verraten, was sie vom Xbox-Exclusive hält und auch nach dem Durchspielen kommt sie nicht davon los. Und weil sie einmal eingestimmt ist, schaut sie am Wochenende auch nochmal bei den Filmen rein.

3:02 Der Launch-Trailer von 'Indiana Jones und der Große Kreis' ist da!

Autoplay

Auch Tobi ist noch mit dem Archäologen beschäftigt, spielt aber auch noch Hexenhaus, ein Brettspiel, in dem er Märchenwesen mit leckeren Lebkuchen anlocken muss.

Eleen ist weiterhin im Monster Hunter-Fieber und weil sie in Monster Hunter World eigentlich schon alles erledigt hat, versucht sie sich an der meistgehassten Trophäe des Spiels – dem Sammeln von Monster-Kronen.

Mary ist weiterhin mit Final Fantasy 7: Rebirth beschäftigt, steigt aber auch in Infinity Nikki ein. Zweiteres steht auch bei Basti auf dem Plan, der momentan aber auch total begeistert von Yellow Taxi Goes Vroom ist – sogar so sehr, dass es sein später Sleeperhit des Jahres werden könnte.

Chris ist in Horizon Zero Dawn mittlerweile in Meridian angekommen und steht vor seiner ersten Auseinandersetzung mit einem Donnerkiefer. Die Optik des Remasters plättet ihn nach vielen Stunden noch immer.

Und ich (Kevin) werde am Wochenende wohl nur analog spielen, da mich die zahlreichen Brettspiel-Beiträge aus der Themenwoche daran erinnert haben, wie viele noch verpackte Schätze im Regal darauf warten, ausprobiert zu werden. Habt ihr die Brettspiel-Woche verpasst, hier ein paar Highlights daraus:

Dieser Novemberrelease hat euch am meisten begeistert!

Wir haben euch in der vergangen Woche gefragt, welches Spiel euch im November begeistert hat und ihr habt fleißig abgestimmt. Auf Platz 3 schafft es mit Dragon Quest 3 HD-2D Remake ein alter Klassiker in die Liste. Ganze 16 Prozent von euch haben für die Neuauflage gestimmt.

Platz 2 geht derweil an die große Unbekannte – oder gleich mehrere? 20 Prozent von euch haben die Option "Ein anderes Spiel" gewählt, was entweder dafür spricht, dass wir einen anderen großen Titel vergessen haben (Schande!) oder alle Abstimmenden für viele verschiedene Spiele gestimmt haben. Verratet uns doch in den Kommentaren, welches Spiel ihr gemeint habt.

Platz 1 geht derweil jedoch ganz klar an Stalker 2: Heart of Chornobyl. Obwohl uns das Spiel im Test vor allem durch zahlreiche Bugs und Probleme geärgert hat, scheinen die mittlerweile veröffentlichten Patches durchaus Wirkung zu zeigen, denn immerhin 25 Prozent von euch haben für den Titel abgestimmt und großen Spaß damit.

Alle weiteren Platzierungen sehr ihr hier:

Das war es dann auch schon wieder von uns. In der kommenden Woche erwartet uns mit den Game Awards nochmal ein kleines Highlight zum Jahresende – hoffentlich mit vielen spannenden Ankündigungen. Alles Wichtige erfahrt ihr natürlich hier bei uns.

Wir wünschen euch ein ganz fantastisches Wochenende, viel Spaß beim Spielen und all den anderen Aktivitäten, die auf dem Plan stehen. Habt ne geile Zeit und bleibt gesund!