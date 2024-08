Eine fantastische Stardew Valley-Alternative, Singen in Fortnite & mehr – und was spielt ihr am Wochenende so?

Mal überlegen – Was zocken wir am Wochenende?!

Tri Tra Trullala – das nächste Wochenende ist da und natürlich verraten wir euch auch am Pre-gamescom-Wochenende, was uns an den Bildschirm fesselt. Zeitgleich wollen wir aber auch von euch wissen, welche Spiele, Filme und Serien euch am Wochenende die Zeit versüßen.

Also ihr Lieben, haut in die Tasten und habt dazu noch ein fantastisches Wochenende!

Probierts mal mit Gemütlichkeit!

Nachdem ihn sein Umzug in der letzten Woche noch davon abgehalten hat, stürzt sich Dennis endlich in das katztastische Karibik-Abenteuer Cat Quest 3. Das eher simple Gameplay, die Wortwitze und der Wohlfühlfaktor sind nach dem vielen Kisten schleppen genau das Richtige.

In unserem Test erfahrt ihr mehr über das Abenteuer auf hoher See – MIAU!

Mehr zum Thema Cat Quest 3 im Test - Die beste und knuffigste Diablo-Alternative des Jahres von Kevin Itzinger

Aber Dennis ist nicht die einzige Person, die es eher gemütlich angehen möchte. Rae hat sich durch den Wholesome Sale auf Steam gewühlt und dabei Gourdlets und Alchemistry für sich entdeckt. Für beide Spiele macht sie sogar eine Pause von Fields of Mistria, das aber immerhin noch Hannes und Myki beschäftigt. Letztere geht wie Eleen aber auch noch in Monster Hunter World auf die Jagd und durchstreift zusammen mit Freund*innen die Zwischenlande von Elden Ring.

Wenn ihr ebenso große Lust auf ein paar entspannte Cozy-Games habt, schaut doch mal hier:

Ich sehe, höre, lese und spiele Diese Woche verrät euch Annika ganz ausführlich, was bei ihr so los ist: Sieht ... auf Netflix die BBC-Serie Sherlock. Nach so langer Zeit ist es mal wieder fällig. Ich liebe einfach die Dynamik zwischen Holmes und Watson. Hört ... ganz viel Coldplay. Gut, das tue ich eigentlich immer irgendwie, aber da ich sie nun endlich live gesehen habe, umso mehr. Liest ... 'Der kleine Surfratgeber', um gut vorbereitet wieder aufs Brett zu steigen. Spielt ... Closer The Distance und Aurora Hills: Kapitel 1, beides auf dem Steam Deck. Während Ersteres als neu erschienene Slice-of-Life-Sim eine emotionale Story verspricht, lockt mich Aurora Hills mit seinen Mysterien und Rätseln. Mehr zum Thema Steam-Hit mit 96% positiven Bewertungen bekommt ihr kostenlos - Darum solltet ihr Aurora Hills: Kapitel 1 nicht verpassen von Annika Bavendiek

Wie Annika verbringt auch Mary die Zeit mit einem Adventure, statt nach West Virginia verschlägt es sie allerdings in das verträumte Arcadia Bay. Dort verbringt sie allerdings mehr Zeit damit, der Musik zu lauschen, als die Geschichte von Max und Cloe in Life is Strange Remastered voranzubringen.

Ein Wiedersehen mit Max gibt es übrigens auch im neuen Life is Strange:

1:59 Neues Life is Strange angekündigt: In Double Exposure kehrt Max zurück - aber anders als ihr denkt

Autoplay

Mehr Action geht auch

Weniger ruhig lässt es der Rest von uns angehen. Basti stürzt sich in die aktuelle Fortnite-Season, performt in Fortnite Festival nebenher aber wie ein großer Star. Chris hat hingegen seine alte Liebe Gears of War wiederentdeckt und zockt Teil 5 im Multiplayer. Nebenher gibt es ein paar Kämpfe in Ninety-Nine Nights auf seiner Xbox 360.

So, und ich (Kevin), werde am Wochenende noch ein paar Dämonen in Diablo 4 vermöbeln und mich ein weiteres Mal – auch als Vorbereitung für Black Myth: Wukong – in das fantastische Sekiro stürzen und Isshin Ashina zum Tanz bitten.

Apropos Black Myth: Wukong:

Da sich weiterhin einige Mitglieder der Redaktion im Urlaub befinden, wars das auch schon von uns. Wir wünschen euch ein ganz wunderbares Wochenende. Habt viel Spaß bei all euren Aktivitäten und bleibt gesund!

Wir freuen uns schon, in den Kommentaren von euren Plänen zu lesen, also schießt los und verratet uns, was ihr am Wochenende spielt!