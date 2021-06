Womöglich kommt endlich der Sims 4 Landleben-DLC, den sich Fans wünschen

Vielen Fans fehlt bei Die Sims 4 bislang eine Erweiterung, mit der sich ländliche Idylle genießen lässt. Das könnte sich schon bald ändern. Electronic Arts hat jetzt eine Erweiterung angeteast, die Spieler:innen wohl in das malerische Henford-on-Bagley entführen wird. Was darüber bisher bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Landleben-DLC angeteast, Trailer folgt

Darum geht's: Die Sims-News-Seite SimTimes.de hat eine Postkarte von Publisher Electronic Arts erhalten, die angeblich von Sims-Charakter Agnes Knautschgesicht stammt. Die Dame mit dem klangvollen Namen lebt inzwischen wohl in einem Städtchen namens Henford-on-Bagley und teilt mit, sie freue sich auf den Besuch der Postkartenempfänger:innen. Sie erklärt, dass diese sicherlich das malerische Landleben genießen werden.

Viel mehr verrät Frau Knautschgesicht jedoch nicht über ihren Heimatort, außer dass sie dort wohl einen Gartenstand führt. Auf der Postkarte ist ein Ausschnitt von einem Städtchen zu sehen, das ländlichen Charme versprüht.

Das lässt stark vermuten, dass es ein Erweiterungspack geben wird, das uns in das ländliche Henford-on-Bagley entführen wird.

Wann können wir mit mehr Infos rechnen? Schon sehr bald! Einen Trailer erhalten wir bereits am Donnerstag, den 10. Juni - also schon diese Woche und noch vor der E3 2021. Auch das kündigt Frau Knautschgesicht an. Sie erklärt, es handle sich um ein weltweites Tourismus-Video, was sich als Trailer interpretieren lässt.

Landleben war Community-Wunsch

Die Neuigkeit legt nahe, dass mit einem Landleben-Addon bald ein sehnlich gehegter Fanwunsch erfüllt wird. Auch Kollegin Marina hat diesen in ihrer Kolumne Die Sims 4 braucht einen Farming-DLC & Hotels: Diese Inhalte fehlen mir! geäußert. Sie bemängelt in ihrem Artikel, dass zwar seit der Erstveröffentlichung 2014 regelmäßig neuer Content erscheint, aber trotzdem gewisse Inhalte fehlen. Wir dürfen gespannt sein, ob das neue Addon den Fanwünschen gerecht wird.

Seid ihr gespannt auf den Trailer oder hättet ihr euch ganz andere Inhalte für Sims 4 gewünscht?