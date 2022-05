Letzte Chance: GTA San Andreas fliegt bald aus dem Game Pass

Genau ein Titel aus der GTA Trilogy hat es in den Game Pass geschafft: Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition. Und schon in zwei Wochen soll laut einem vermeintlichen Leak schon wieder Schluss sein, denn dann verlässt einer der beliebtesten GTA-Teile laut dem bekannten Insider Wario64 Microsofts Abo-Service.

Ihr solltet eich beeilen: Wollt ihr noch lustig in San Andreas mit eurem Fahrrad ein paar Runden drehen oder generell einfach mal in das Remaster reinschauen, solltet ihr euch mit der Kampagne lieber ran halten, denn ihr könnt das Spiel nicht so einfach kaufen, um weiterzuspielen. Die GTA Trilogy gibt es nur als Remaster-Paket, und die alten Versionen wurden von Rockstar aus dem digitalen Verkehr gezogen.

Die GTA Trilogy verkauft sich extrem gut

Es dürfte einige unter euch nach dem missglückten und verbugten Start überraschen, doch die GTA Trilogy ist ein echter Verkaufsschlager. Rund zehn Millionen Einheiten sollen schon im Februar abgesetzt worden sein; inzwischen sind es vermutlich noch deutlich mehr.

Nach dem mehr als holprigen Start der Remaster, inklusive vieler Bugs und Performance-Probleme, musste sich Rockstar einiges an Kritik anhören. Dem Erfolg der Trilogie tut das aber offenbar keinen Abbruch.

Zustand ist inzwischen besser: Immerhin bemüht sich das Entwicklerteam, die Spiele besser zu machen. Es wurden bereits diverse Updates veröffentlicht, die sich den Fehlern und Stabilitätsproblemen annehmen.

Fan-Prequel zu San Andreas in Arbeit

GTA San Andreas lässt einige Fragen offen, vor allem die Vergangenheit von Protagonist CJ betreffend. Aus diesem Grund haben Fans des Spiels ein Prequel-Projekt ins Leben gerufen, das die Hintergründe des Charakters näher beleuchten soll. Dabei handelt es sich um die aufwendige Mod 'GTA 1991', die zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht spielbar ist.