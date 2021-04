Xbox Series X/S Verfügbarkeit: Microsoft gibt deprimierenden Ausblick auf die kommenden Monate

Die Playstation 5 bestimmt momentan die Konversation in Sachen Next-Gen-Konsolen. Laut Sony könnte die Knappheit der PS5 noch sehr lange andauern. Aber bei Microsoft sieht die Lage auch nicht so viel besser aus.

Kein großer Nachschub bis Sommer: In einem Finanzbericht (via VGC) bestätigt Microsoft, dass in den kommenden Monaten noch immer nicht alle interessierten Spieler:innen eine Konsole bekommen werden: "Die hohe Nachfrage für die Xbox Series X und Series S wird weiterhin nicht von den Lieferungen gedeckt werden können."

Die Rede ist hier vom zweiten Quartal 2021 (April bis Juni), aber auch darüber hinaus könnte die Situation für das restliche Jahr andauern. Eventuell wird es sogar noch einmal schlimmer, bevor es besser wird.

Gute Verkaufszahlen, zu wenig Hardware

Amy Hood, Finanzchefin bei Microsoft, hat zumindest eine gute Nachricht: "Im Gaming-Bereich erwarten wir einen Einnahmezuwachs im mittleren bis hohen einstelligen Bereich." Dass die Steigerung nicht höher ausfällt, dürfte mit den anhalten Lieferschwierigkeiten der Next-Gen-Konsolen zusammen hängen.

Weitere Stimmen bestätigen die Aussagen: Auch diverse Aussagen von Xbox-Chef Phil Spencer deuten darauf hin, dass eine durchgängige Versorgung der Händler erst 2022 möglich sein könnte. AMD-Chefin Lisa Su bestätigte, dass die Nachfrage für ihre Chips zuletzt deutlich über der veranschlagten Menge lag. Hoffen wir, dass sich der Markt bald stabilisiert.

Wenn ihr wissen wollt, wann und wo ihr die Xbox Series X bekommen könnt, dann schaut regelmäßig in unseren großen Übersichtsartikel:

655 19 Mehr zum Thema Xbox Series X kaufen: Wo und wann ist sie wieder verfügbar? [Anzeige]

Weitere Artikel zum Thema:

Fehlende Chips sind ein großes Problem

Ein großer Faktor in der Hardware-Produktion sind Halbleiterchips. Von den eigentlich relativ günstigen Komponenten gibt es Moment viel zu wenige. Die halbe Elektronikindustrie zankt sich um die Teile. Das betrifft nicht nur Spielkonsolen, sondern auch Bauteile für PCs, Autos und viele Geräte aus dem Bereich Unterhaltungselektronik.

Die Krise lässt nicht alleine auf die Corona-Pandemie schieben, die noch immer die Logistik auf dem Weltmarkt behindert. Es benötigen auch immer mehr Elektronikgeräte die Halbleiterchips.

Wartet ihr noch immer auf eine Next-Gen-Konsole?