Wilde Zeiten in Zelda BotW: Dieser riesige Dungeon war mal ein Schrein

Zelda: Breath of the Wild verzichtet bekanntlich auf klassische Dungeons und testet unsere Rätsel-Fähigkeiten stattdessen in insgesamt 120 Schreinen, die allesamt kleinere Puzzles für uns bereithalten.

Da gibt es viel zu tun, möchte man meinen. Doch einigen Spielern reicht das schon längst nicht mehr aus. Sie bauen einfach selbst spielbare Dungeons - zum Beispiel das "Sky Maze", das obendrein noch verdammt spaßig aussieht.

Das "Himmels-Labyrinth" ist ein kompletter Dungeon in Zelda: BotW

Wie geht das? Im normalen Spiel lassen sich natürlich keine Dungeons erstellen. Hobby-Tüftler wie HailToDodongo, von dem das Sky Maze im unteren Video stammt, greifen dabei auf eine neue Mod für das Action-Adventure zurück (via Polygon).

Dazu hat natürlich nicht jeder Zugang, spannend ist das Video des erstellten Labyrinthes aber allemal.

Ein riesiges spielbares Dungeon: Youtuber BSoD Gaming stellt uns das Sky Maze oder Himmels-Labyrinth im Video genauer vor. Interessant: Wie er uns erklärt, ersetzt das neue Dungeon einen herkömmlichen Schrein aus dem Spiel komplett und soll sich laut BSoD Gaming sogar noch besser spielen.

Bestimmte Assets wie Feinde wurden aus dem Original-Spiel übernommen. Einige Puzzles sind jedoch komplett neu und nicht in den Schreinen von Hyrule wiederzufinden.

Zelda: Breath of the Wild ist für Nintendo Switch und Wii U erhältlich.