Zelda BotW - Spieler findet nach 145h geheimen Golfplatz

In Zelda: Breath of the Wild ist Link nicht nur mit Rätseln und Kämpfen beschäftigt. In insgesamt 16 Minispielen kann er sich vom üblichen Tagesgeschäft ablenken, unter anderem mit Golf. Viele Fans wissen das offenbar gar nicht.

Bei den Goronen könnt ihr Golf spielen

In einem der Top-Threads des Breath of the Wild-Subreddits schreibt ein Spieler, erst nach über 145 Stunden Spielzeit auf den geheimen Golfplatz gestoßen zu sein. Damit findet er Anklang bei etlichen weiteren Zelda-Weltenbummlern, die das Minispiel ebenfalls noch nicht kannten.

Wo ist der Golfplatz? Am südlichen Ende der Kukudja-Schlucht, genau unter der Tabanta-Brücke außerhalb von Goronoia. Sprecht hier mit dem Goronen Grift, um das Minispiel "Rumpelgolf" zu starten

Wie funktioniert Golf? So "mini" ist Golf hier übrigens nicht. Ihr müsst einen gigantischen Golfball in ein Loch donnern. Und war mit Hilfe des Stasismoduls und eurem Eisenhammer, den ihr unbedingt dabei haben solltet.

Wird ein Gegenstand wie der Golfball mit dem Modul in Stasis versetzt, friert er ein. Nun muss er nur noch mit dem Hammer malträtiert werden und die angesammelte kinetische Energie katapultiert ihn in die Lüfte.

Alle Minispiele in Breath of the Wild

Goronengolf

Schildschlittern

Flugplatz-Prüfung

Schneeball-Kegeln

Wettrennen

Vogelvolk-Herausforderung

Feuerprobe

Extrem-Klippenklettern

Das blaue Feuer

Ein Trank für müde Geister

Sandrobbenrennen

Berittenes Bogenschießen

Glücksspiel

Hirschjagd

Prasegelkurs