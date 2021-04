Zelda: Breath of the Wild - Künstlerin baut Links Haus im Miniaturformat nach

So klein habt ihr Links Haus vermutlich noch nicht gesehen. Eine besonders begabte Bastlerin hat sich an das Haus von Link aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild gewagt und es in einer Miniaturversion nachgebaut.

Auf Reddit gibt uns die Künstlerin einen Einblick in das winzige Haus. Sie verrät, dass sie bereits seit vier Monaten an dem Nachbau sitzt, wovon sie insgesamt zwei aktiv an ihrem Projekt saß.

Link zum Reddit-Inhalt

Besonders beeindruckend sind die vielen winzigen Details. So lassen sich beispielsweise einige Rüstungen und Waffen wie der Donnerhelm aus Breath of the Wild wiederfinden. Auch Heiltränke und Poster zu unterschiedlichen Zutaten und Rezepten können im Haus wiedergefunden werden.

Kleines Versteck: Findige User können sogar einen winzigen Krog unterhalb der Treppe finden, der sich dort sein Versteck gesucht hat.

Wie hat sie das Haus gebaut? Laut ihrer Beschreibung hat sie für den Nachbau des Hauses verschiedene Materialien wie Eisstiele, Pappe und eine spezielle Knetmasse verwendet. Eigentlich wollte sie zusätzliche amiibos in das Haus stellen, doch dafür war offensichtlich kein Platz mehr.

Details sind beeindruckend

In den Kommentaren zeigt sich die Begeisterung der anderen User. s-rhoom schreibt, dass sie sich so ein wohnlich dekoriertes Haus für Link in den TLOZ-Spielen gewünscht hätte. Die Wohnräume von Link sind nämlich recht karg gestaltet und laden nicht unbedingt zum Wohnen ein.

Andere User würden sich wünschen, dass es nach dem Finale des Spiels eine Option gibt, Links Haus zu dekorieren. Nachdem die Gefahr gebannt ist, könnte man sich schließlich häuslich einrichten, oder?

Auf was für Ideen Breath of the Wild-Fans in ihrer Freizeit noch kommen, könnt ihr in der folgenden Übersicht nachlesen:

Großes Jubiläum

In diesem Jahr feiert das The Legend of Zelda-Universum seinen 35. Geburtstag. Nintendo feiert das Jubiläum mit einem Remake zu The Legend of Zelda: Skyward Sword, doch Spieler:innen spekulieren bereits auf eine Zelda-Collection, die in der zweiten Jahreshälfte angekündigt werden könnte.

Wie viele Items erkennt ihr aus Breath of the Wild wieder?