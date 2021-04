Insider verplappert sich: Zelda-Collection für Switch soll trotz Skyword Sword kommen

Mit der letzten großen Nintendo Direct wurde nicht die viel diskutierte Switch-Collection rund um The Legend of Zelda, sondern ein Remake des Wii-Titels The Legend of Zelda: Skyward Sword angekündigt. Zum 35-jährigen Jubiläum hätten sich einige Spieler:innen mehr als das Remake gewünscht, doch wie es scheint, könnte uns in diesem Jahr doch noch eine TLOZ-Collection erwarten.

Gerüchte ebben nicht ab

In einem neuen Video zu den diesjährigen digitalen Events der Videospielindustrie geht VentureBeat-Journalist und Insider Jeff Grubb auf die einzelnen Shows und Messen ein, die uns in diesem Sommer erwarten werden.

Könnte uns doch noch die Zelda-Collection erwarten? Reddit-User DirtyFlint bestärkt den Glauben an eine Zelda-Collection.Hört man im Video ab Minute 18:40 etwas genauer hin, so spricht Grubb im Plural von Zelda-Titeln, die uns noch erwarten und als Re-Release erscheinen werden.

Somit wäre es denkbar, dass viele weitere TLOZ-Titel den Weg auf die Nintendo Switch finden werden und im Stile derSuper Mario 3D All Stars-Collection erscheinen.

Link zum Reddit-Inhalt

Wie glaubhaft ist die Aussage? Jeff Grubb ist in der Videospiel-Branche weit vernetzt und plaudert öfters aus dem Nähkästchen. Somit könnte es wirklich sein, dass er sich verplappert hat und uns eine Zelda-Collection erwarten könnte. Grubb hatte in der Vergangenheit beispielsweise die Enthüllung von It Takes Two vorausgesagt.

Schon in der Vergangenheit machte Grubb deutlich, dass er an eine Zelda-Collection glaubt, die in der zweiten Jahreshälfte vorgestellt wird. Nintendo wolle in den ersten Monaten des Jahres den Zelda-Geburtstag klein halten, um möglichst viele Einheiten von Skyward Sword zu verkaufen.

Prall gefüllte Collection - Diese Zelda-Spiele könnten dabei sein

Phantom Hourglass und mehr: Durch ein von Nintendo in Australien eingereichtes Trademark könnte es sein, dass die Collection auch ehemalige Handheld-Titel umfasst. So hat sich Nintendo erneut die Rechte an Phantom Hourglass gesichert, das ursprünglich für den Nintendo DS erschien.

Neben Phantom Hourglass könnte die Collection weitere DS-Titel wie Spirit Tracks, dem direkten Nachfolger von Phantom Hourglass, enthalten. Denkbar wären zudem beliebte Titel wie Wind Waker, Twilight Princess oder Dauerbrenner Ocarina of Time.

Zunächst müssen wir erst einmal mit The Legend of Zelda: Skyward Sword HD vorliebnehmen. Was uns für Neuerungen erwarten, erfahrt ihr in die GamePro-Übersicht:

Keine offizielle Bestätigung

Das Gerücht ist weiterhin mit Vorsicht zu genießen. Es könnte sein, dass Nintendo abseits vom Skyward Sword-Remake keine weiteren Releases zum 35-jährigen Zelda-Jubiläum plant. Somit bleibt es abzuwarten, ob Nintendo für den Sommer noch ein heißes Eisen im Ofen hat.

Würdet ihr mit dem Kauf von Skyward Sword warten, wenn eine Zelda-Collection doch noch erscheinen würde?