Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo zeigt morgen 10 Minuten neues Gameplay am Stück

Schon morgen gewährt Nintendo einen neuen und ausführlichen Blick auf Tears of the Kingdom.

So langsam aber sicher biegen wir beim Warten auf The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf die Zielgerade ein, schließlich ist der Release des Titels schon im Mai. Gameplay zum Spiel gab es bislang aber vergleichsweise wenig zu sehen. Mit Ausnahme der Trailer natürlich, die Nintendo bislang zu Tears of the Kingdom veröffentlicht hat.

Doch das wird sich schon morgen ändern. Denn wie Nintendo über die sozialen Netzwerke bekannt gegeben hat, gibt es am 28. März gleich zehn Minuten neues Gameplay am Stück zu sehen.

Die wichtigsten Infos zum Zelda-Gameplay im Überblick

Datum: 28. März 2023

28. März 2023 Uhrzeit: 16 Uhr deutscher Zeit

16 Uhr deutscher Zeit Länge: ca. 10 Minuten

Wo kann ich das Gameplay sehen? Die Spielszenen werden auf dem offiziellen Nintendo Youtube-Kanal zu sehen sein, im Anschluss dürfte das Gameplay dann auch als Einzelvideo verfügbar sein.

Was werden wir im Gameplay zu sehen bekommen? Das hat Nintendo noch nicht verraten. Wir erhoffen uns aber einen ausgiebigen Blick auf die Spielwelt mit ihren Himmelsinseln, die Kämpfe und möglicherweise auch die Dungeons des Spiels. Es wird auf jeden Fall einiges zu sehen geben, was im Nachgang analysiert und besprochen werden kann.

Den letzten Blick auf das Spiel gewährte Nintendo im Februar auf der Nintendo Direct. Dort wurde ein Trailer gezeigt, der unter anderem neue Fahrzeuge, Fähigkeiten und Waffen für Link enthüllte, darunter ein Hoverboard-ähnliches Konstrukt und Ballonpfeile. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das angekündigte Gameplay weitere, vorher unbekannte Elemente des Spiels enthüllt.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 exklusiv für die Nintendo Switch.

