In der Open World von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom warten so viele Geheimnisse, dass wir wieder unzählige Stunden im Spiel versenken können. Im Schnitt brauchen Spieler*innen alleine für die Story schon 44 Stunden (via How Long To Beat). Ein paar Ablenkungen oder Zusatzmissionen mehr und ihr seid wie wir ruckzuck bei 60 Stunden oder mehr, bis die Credits über den Bildschirm laufen.

Wie schon bei Breath of the Wild versuchen Speedrunner aber, diese Spielzeit zu unterbieten und brechen einen Rekord nach dem anderen. Gymnast86 etwa benötigte für einen Durchlauf nur 94 Minuten und hat selbst den bereits um 2 Minuten unterboten. In einem Video verrät er, wie er das angestellt hat.

Achtung: Es erwartet euch ein Spoiler zum Aufenthaltsort des Endbosses in Tears of the Kingdom.

Zelda TotK in nur 92 Minuten durchgespielt

Wie macht er das? Leider lässt sich der Anfangs des Spiels bislang nicht überspringen, sodass der Speedrunner erst nach 42 Minuten von den Himmelsinseln runterfliegen und loslegen konnte.

Natürlich hat der Speedrunner nach dem Tutorial direkt Schloss Hyrule angesteuert, wo der Endboss sitzt. Er hat keinen einzigen Schrein oder Dungeon absolviert, um sich zu stärken, sondern hat seine Ausrüstung auf dem Weg zum Boss gesammelt.

Außerdem nutzt er Links neue Fähigkeiten, um Wege abzukürzen und verschiedene Waffen aus einfachsten Materialien zu basteln. Er fusioniert beispielsweise einen Stock mit einem Stein, um so einen Hammer zu kreieren und sich seinen Weg durch brüchiges Gestein zu bahnen. Natürlich hilft ihm auch der Deckensprung, um seinen Pfad zu verkürzen (und der ursprünglich sogar ein Cheat war).

Die Schwierigkeit bestand darin, dass viele der Glitches aus BotW in TotK gefixt wurden. Dementsprechend musste sich der Speedrunner neue Tricks einfallen lassen, um möglichst schnell zum Endboss zu gelangen.

Einen Glitch, den der Speedrunner beispielsweise nutzt, ist der Verdopplungs-Trick. Damit kann er Waffen und Ausrüstungsgegenstände ohne große Mühe duplizieren. Er nutzt den Trick an einem mächtigen Bogen, den er von einem Leunen erhält.

Sein vorheriger Rekord lag bei 94 Minuten, doch in seinem neusten Run nutzt er eine andere Route und überspringt Schloss Hyrule, wodurch er 2 Minuten einspart.

Übrigens: Der aktuelle Rekord für den Vorgänger BotW liegt bei unter 24 Minuten. Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis Speedrunner diese Marke in TotK erreichen. Doch bis dahin können wir uns an spannenden Videos und neuen Tricks erfreuen, die die Spieler*innen entdecken werden.

Gymnast86 möchte zumindest weiter versuchen, seinen eigenen Rekord zu brechen. Und auch andere Spieler*innen werden in den kommenden Tagen sicherlich noch neue Tricks finden, um TotK zu überlisten und den Titel so noch schneller durchspielen.

Habt ihr zeitsparende Tricks in TotK entdeckt? Wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr die Story durch hattet? Oder lasst ihr euch Zeit für das Abenteuer?