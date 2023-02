Zelda: Tears of the Kingdom-Fantheorie erklärt Zelda für tot

Zelda: Tears of the Kingdom wurde bei der letzten Nintendo Direct endlich mit einem weiteren Trailer präsentiert. Der gibt uns schonmal einen Vorgeschmack auf die Story des Spiels und könnte andeuten, dass Zelda stirbt. Das glauben jedenfalls einige Fans da draußen und es gibt durchaus Dinge, die dafür sprechen.

Stirbt Zelda in Tears of the Kingdom?

Damit wir alle wissen, wovon hier die Rede ist, solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal den Trailer ansehen. Darin gibt es nicht nur eine düstere Stimme von wahrscheinlich Ganondorf zu hören, sondern auch Zelda.

2:18 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Neues Gameplay und Story-Hinweise im Trailer

Das spricht laut Theorie dafür:

Letztes Gebet: Was Zelda so von sich gibt, klingt äußerst dramatisch und könnte ein Anzeichen dafür sein, dass sie im Augenblick ihres Todes um Hilfe für Link bittet. Viele Menschen gehen davon aus, dass sie hier direkt die Göttin Hylia anfleht, Link beizustehen.

Was Zelda so von sich gibt, klingt äußerst dramatisch und könnte ein Anzeichen dafür sein, dass sie im Augenblick ihres Todes um Hilfe für Link bittet. Viele Menschen gehen davon aus, dass sie hier direkt die Göttin Hylia anfleht, Link beizustehen. Der Name: Außerdem lässt sich natürlich auch der Titel dahingehend interpretieren: Tears of the Kingdom – das ganze Königreich weint trauert um die Prinzessin, weil sie vielleicht einfach gestorben ist.

Außerdem lässt sich natürlich auch der Titel dahingehend interpretieren: Tears of the Kingdom – das ganze Königreich weint trauert um die Prinzessin, weil sie vielleicht einfach gestorben ist. Der Weg ist frei: Wenn Zelda wirklich tot sein sollte, würde das auch deutlich einfacher erklären, wieso Ganon oder Ganondorf schon wieder so viel Ärger machen können. Immerhin war Zelda kurz davor noch 100 Jahre lang in der Lage, das Übel allein und eigenhändig in Schach zu halten.

Wenn Zelda wirklich tot sein sollte, würde das auch deutlich einfacher erklären, wieso Ganon oder Ganondorf schon wieder so viel Ärger machen können. Immerhin war Zelda kurz davor noch 100 Jahre lang in der Lage, das Übel allein und eigenhändig in Schach zu halten. Absturz: Last, but not least sehen wir auch in diesem neuen Trailer wieder, wie Zelda offenbar irgendwo herunter stürzt. Auch wenn Link ihr hinterher hechtet, könnte die Heldin gut bei diesem Sturz ums Leben kommen. Vielleicht wurde Ganondorf aufgeweckt oder befreit und hat als erste Amtshandlung Zelda getötet.

Last, but not least sehen wir auch in diesem neuen Trailer wieder, wie Zelda offenbar irgendwo herunter stürzt. Auch wenn Link ihr hinterher hechtet, könnte die Heldin gut bei diesem Sturz ums Leben kommen. Vielleicht wurde Ganondorf aufgeweckt oder befreit und hat als erste Amtshandlung Zelda getötet. Neues Zelda in düster: Wenn Tears of the Kingdom die düstere Version von Breath of the Wild wird, wie es bei Majora's Mask und Ocarina of Time war, würde dazu auch gut der Tod einer so wichtigen Figur passen.

Das spricht dagegen:

Es ist Zelda. Eigentlich halten wir es für äußerst unwahrscheinlich, dass die titelgebende Heldin des Franchises tatsächlich einfach so und endgültig ausscheidet. Es sei denn, es handelt sich dabei um irgendeine Art von Trick und unser Ziel des Spiels wäre es, sie wieder zurück zu holen.

Mehr zu Zelda und der Nintendo Direct:

Wann erscheint Zelda TotK? In wenigen Monaten: Nachdem Tears of the Kingdom von 2022 auf den Mai 2023 verschoben wurde, bleibt es vorerst wohl dabei. Am 12. Mai 2023 soll es soweit sein, dann wissen wir endlich mehr.

Glaubt ihr, dass Zelda in Tears of the Kingdom vielleicht wirklich sterben könnte?