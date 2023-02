Zelda Tears of the Kingdom: Im neuen Trailer hören wir wohl zum ersten Mal Ganondorfs deutsche Stimme

Zelda: Tears of the Kingdom hat endlich einen neuen Trailer. Darin ist auch eine sehr bedrohliche, düstere Stimme zu hören. Seit der Veröffentlichung rätseln Fans jetzt, ob es sich dabei um die Stimme von Ganondorf handelt. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht und dann kennen wir womöglich auch schon seine Synchro-Stimme auf Deutsch.

Zelda: Tears of the Kingdom: Ist das Ganondorfs Stimme?

Worum geht's hier? Zelda: Tears of the Kingdom hat gestern Abend bei der Nintendo Direct einen neuen Trailer verpasst bekommen. Der ist wunderbar düster, zeigt neue Gegner, mehr von der Spielwelt, zusätzliche Fähigkeiten, Fahrzeuge und mehr. Außerdem hören wir offenbar die Stimme des Antagonisten:

2:18 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Neues Gameplay und Story-Hinweise im Trailer

Ist das Ganondorf? Die Vermutung liegt nahe. Auch wenn wir es noch nicht genau wissen und es keinerlei entsprechende Ankündigung gibt, existieren bereits diverse Fan-Theorien und Spekulationen. Es würde durchaus Sinn ergeben, wenn Ganondorf erwacht und seinen Untergebenen befielt, Hyrule anzugreifen.

Entsprechende Theorien gibt es schon seit dem ersten Trailer und sie klingen durchaus logisch:

Zum ersten Mal spricht Ganondorf: Wenn die hörbare Stimme hier wirklich zu Ganondorf gehört, wäre es das erste Mal, dass er in einem Zelda-Spiel so richtig spricht. Zelda Breath of the Wild hatte zwar Voice Acting, aber keinen Ganondorf. In den anderen Teilen hat er in der Regel nur gelacht oder gegrunzt, das zählt also nicht.

Mehr zu Zelda und der Nintendo Direct:

Ganondorf auf Deutsch? Dieser Sprecher könnte die Synchronstimme sein

Auf Englisch scheinen viele Fans zu glauben, dass sie Matt Mercer als Stimme im neuen Zelda-Trailer erkennen können. Auf Deutsch gibt es ebenfalls diverse Vermutungen, aber sicher wissen wir es noch nicht.

Ist es Ron Perlmans Stimme Tilo Schmitz? Die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir hier die deutsche Synchronstimme von Hellboy und Co. hören können. Zumindest klingt der Part aus dem Trailer schon sehr ähnlich wie Tilo Schmitz. Dabei handelt es sich um den Sprecher, der sonst meist Ron Perlman synchronisiert.

Wie klingt die Stimme für euch? Glaubt ihr, dass das Ganondorf und Tilo Schmitz ist?