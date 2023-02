Düsterer Zelda Tears of Kingdom-Trailer enthüllt neue Elemente wie Fahrzeuge und Fähigkeiten

Mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bekommt Breath of the Wild einen Nachfolger spendiert. Nintendo hat mit der gestrigen Direct noch einmal bestätigt, dass es bei einem Release am 12. Mai 2023 bleiben wird. Abseits davon gab es aber auch noch neue, spannende Elemente zu sehen, die im Sequel auftauchen werden.

Zelda: Tears of Kingdom bekommt neue Fahrzeuge

In BotW war es bislang nur möglich, zu Fuß, auf dem Pferd oder mit improvisierten Gefährten die Welt zu erkunden. Der zweite DLC „Ballade der Recken“ brachte ein Motorrad, mit dem Link etwas flotter unterwegs war. Doch Tears of the Kingdom macht Link nun mobiler und das sowohl zu Fuß als auch in der Luft.

Welche Fahrzeuge gibt es? Link findet im Wasser einen alten Reifen, der er nutzt, um sich daraus ein Traktor-ähnliches Gefährt zu basteln. Der "Traktor" hat nicht nur eine breite Fläche, sondern auch Lampen, mit denen wir auch nachts gut sehen können. Mit einem Steuerpult kann Link so über die Grasflächen Hyrules heizen.

Auch in der Luft gibt es Möglichkeiten, die über den Paraglider von Link hinausgehen. Ein Heißluftballon mit einem erweiterten Korb lässt Link ganz gemütlich durch die Luft schweben.

Doch es geht noch stilvoller: Im weiteren Verlauf des Trailers ist ein Hoverboard-ähnliches Fluggerät zu sehen, das durch vier Ventilatoren in der Luft gehalten wird. Link kann die Flugrichtung steuern, indem er sich in die gewünschte Richtung neigt.

Alle Fahrzeuge und die neuen Fähigkeiten gibt es im Tears of the Kingdom-Trailer:

2:18 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Neues Gameplay und Story-Hinweise im Trailer

Neue Fähigkeiten und Waffen für Link

Welche Fähigkeiten bekommt Link? Die auffälligste Neuerung an Link ist sein dunkler rechter Arm. Er verleiht Link neue Fähigkeiten wie dem Durchdringen von festen Objekten. Im neuen Trailer sind weitere Fähigkeiten zu sehen, die Links neuer Arm bewerkstelligen kann.

So kann Link auch im zweiten Teil verbesserte Fähigkeiten des Shiekah-Steins nutzen, den es in Breath of the Wild bereits gab. Link kann mit dem Arm nun auch nicht-magnetische Objekte hochheben und Objekte so manipulieren, dass sie sich um verschiedene Achsen drehen.

Gibt es neue Waffen? Link bekommt außerdem ein neues Waffenarsenal. Im Trailer ist eine neue Pfeilart zu sehen, an deren Spitze ein Ballon klebt. Sobald der Pfeil abgefeuert wird, steuert er zielsuchend den Gegner an, auch wenn wir diesen eigentlich nicht getroffen hätten.

Link bekommt außerdem einen Stab, an dessen Ende eine Kanone angebracht ist. Der Stab kann Bomben auf Gegner abfeuern, die mit einer heftigen Explosion Schaden erleiden.

Übrigens: Am Ende des Trailers, sobald das Logo von Tears of the Kingdom erscheint, ist eine merkwürdige Tonspur zu hören. Es hört sich so an, als würde ein Satz rückwärts abgespult werden, doch es lässt sich kein genauer Satz ausmachen. Sobald die geheime Botschaft entschlüsselt wird, lassen wir es euch wissen.

Auf welche der Neuerungen freut ihr euch am meisten?