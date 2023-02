Zelda: Tears of the Kingdom könnte sogar mehr als 70 Euro kosten

Zelda: Tears of the Kingdom dürfte heute Abend bei der Nintendo Direct im Mittelpunkt stehen. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir es danach auch schon im eShop vorbestellen können. Nur zu welchem Preis, das ist die Frage. Der war zumindest im US-Shop kurzzeitig online und deutlich teurer als der Vorgänger.

Zelda: Tears of the Kingdom kostet vielleicht sogar 79 Euro

Darum geht's: Das wohl am sehnlichsten erwartete Nintendo Switch-Spiel, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Der Nachfolger zu Zelda: Breath of the Wild soll im Mai erscheinen und wird heute Abend wohl bei der Nintendo Direct-Show eingehender vorgestellt:

US-Preis geleakt: Offenbar etwas zu früh war im US-eShop von Nintendo bereits der Preis von Tears of the Kingdom einsehbar – und lag mit 69,99 US-Dollar zehn Dollar über dem Preis des Vorgängers.

Mittlerweile wurde das Preisschild zwar wieder aus dem Store entfernt, aber es wäre nicht verwunderlich, wenn es bei der Höhe bleibt. In den USA sind seitdem auch reihenweise Vorbestellungs-Möglichkeiten bei Retail-Händlern offline gegangen, die noch günstiger waren.

Was heißt das für uns? Es besteht die Chance, dass auch in Deutschland und dem gesamten EU-Shop eine Preissteigerung für Zelda: Tears of the Kingdom ansteht. Im eShop ist aktuell kein Preis zu sehen.

Wären das wirklich 79,99 Euro? Es könnte durchaus sein. Zelda: Breath of the Wild gehört mit Super Smash Bros. Ultimate zu den wenigen Nintendo Switch-Titeln, die nicht nur 59,99 Euro, sondern 69,99 kosten. Wenn da nochmal 10 Euro dazu kämen, wären wir bei 79,99 Euro.

Angesichts der steigenden Preise von PS5-Spielen und der Inflation liegt eine derartige Preissteigerung durchaus im Bereich des Möglichen. Auch wenn 79 Euro natürlich ein Novum auf der Switch und ganz schön happig wären, auch im Hinblick auf die mittlerweile durchaus betagte Hardware-Leistung der Konsole.

Preorder woanders noch günstiger: Aktuell könnt ihr Zelda: Tears of the Kingdom in den deutschen Shops von Amazon und Co. allerdings noch für 69,99 Euro vorbestellen. Bei Otto liegt der Preorder-Preis sogar nur bei 59,99 Euro.

Hier könnt ihr euch nochmal den neuesten Trailer zu Tears of the Kingdom ansehen:

Wann kommt das neue Zelda? Es dauert jetzt gar nicht mehr sooo lange, nur noch wenige Monate: Am 12. Mai 2023 soll der Zelda BotW-Nachfolger für die Nintendo Switch erscheinen. Wenn ihr genauso gespannt darauf seid wie wir, solltet ihr wahrscheinlich die Nintendo Direct heute Abend nicht verpassen.

