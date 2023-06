Zelda Tears of the Kingdom-Umfrage: Welchen Tempel findet ihr am besten?

Welchen Tempel in Tears of the Kingdom habt ihr mit Link am liebsten erkundet?

Dungeons gehören zu den Zelda-Spielen wie das Master-Schwert oder der Hylia-Schild. In Breath of the Wild brach Nintendo deren recht klassische Mechanik erstmals auf, ließ Link dort keine besonderen Gegenstände mehr finden und dampfte die Größe deutlich ein.

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es wieder traditionelle Tempel mit Bosskämpfen und Rätseln, die hinsichtlich Größe und Anmutung aber stark den Titanen aus BotW ähneln. Die Tempel und die darin zu lösenden Aufgaben sind stets um eine oder mehrere Spielmechaniken aufgebaut und thematisch unterschiedlich, Link kann sie zudem in beliebiger Reihenfolge bereisen.

Und gerade weil die Tempel so unterschiedlich sind, wollen wir jetzt von euch wissen, welcher der vier Haupttempel im Spiel euer Favorit ist. Macht mit und stimmt ab!

Hinweis: Wir beschränken uns in dieser Umfrage auf die vier großen Haupttempel in der Spielwelt und lassen Dungeon-ähnliche Einrichtungen sowie die Rätselschreine in Hyrule außen vor.

Ihr dürft uns anschließend in den Kommentaren natürlich gerne mitteilen, aus welchem Grund ihr euch für einen bestimmten Tempel entschieden habt. Sind es vielleicht besondere Rätsel? Die grafische Gestaltung? Der jeweilige Bosskampf? Wir sind gespannt auf eure Antworten.

Ihr kommt nicht weiter? Wir haben die Lösung!

Die Tempel in Tears of the Kingdom haben zwar keinen übermäßig hohen Schwierigkeitsgrad, vereinzelte Aufgaben und Rätsel können aber dennoch ziemlich knifflig zu lösen sein. Solltet ihr an einer Stelle festhängen, könnt ihr in unseren detaillierten Walkthroughs nachschlagen, mit denen ihr garantiert ans Ende der Dungeons kommt:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich. Auf GamePro.de findet ihr neben den Guides zu den Tempeln auch weitere Tipps und Kniffe zum Spiel. Darunter beispielsweise Empfehlungen für Einsteiger*innen sowie die Fundorte des Master-Schwerts und Lösungen für besonders knifflige Schreine.

Wir bedanken uns schon jetzt für die Teilnahme an unserer Zelda-Umfrage! Schreibt uns die Gründe für eure Wahl auch gerne in die Kommentare!