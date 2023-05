Zelda Tears of the Kingdom: Turm auf dem Sahasra-Hügel freischalten, so geht's

So löst ihr das Rätsel um den Eingang zum Turm auf dem Sahasra-Hügel.

Die Kartographietürme in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sind eine eurer wichtigsten Anlaufstellen im Spiel. Indem ihr die Türme aktiviert und die Umgebung scannt, könnt ihr neue Teile der Karte aufdecken. Allerdings macht es euch das Spiel hier nicht immer einfach, für manche Türme müsst ihr nämlich kleine Quests oder Rätsel lösen, ehe ihr sie betreten könnt.



So auch beim Turm auf dem Sahasra-Hügel – wie ihr das Rätsel löst, zeigen wir euch hier.

Lösung für den Turm auf dem Sahasra-Hügel in Zelda: TotK

Der Turm befindet sich östlich vom Inneren Hyrule und dürfte zu einem eurer frühesten Anlaufpunkte im Spiel zählen. Wie der Orni vor der Tür euch allerdings erklärt, ist der Eingang versperrt. Zwar gibt er euch einen Hinweis auf die Lösung, aber der ist eher vage: Ihr sollt in eine Höhle gehen, wo er früher gern Pilze gegessen hat.

Mit der Höhle ist tatsächlich die direkt unter euch gemeint. Wenn ihr mit dem Rücken zum Eingang des Turmes steht, müsst ihr euch einfach nach links wenden und ihr findet den Höhleneingang in süd-östlicher Richtung unter euch.

Betretet die Höhle am Sahasra-Hügel und zertrümmert die zerbrechlichen Steine mit einem Felshammer. Nachdem ihr euch um die Horroblins hier gekümmert habt, biegt direkt zweimal rechts ab und ihr landet in einer kleinen Kammer. Hier könnt ihr jetzt einfach eure Deckensprung-Fähigkeit benutzen, um durch den Fels über euch in den Turm zu gelangen.

Hier könnt ihr euch das Ganze auch noch einmal in einem kurzen Video anschauen:

Ab hier geht's wie gewohnt weiter: Habt ihr den Kartographieturm einmal betreten, müsst ihr nur noch die beiden langen Stöcker an der Eingangstür des Turms entfernen und schon könnt ihr die Tür öffnen und den Turm ganz normal benutzen.

Welche der Rätsel fandet ihr bisher in Zelda: Tears of the Kingdom am kniffligsten? Habt ihr an einer simplen Stelle besonders lange gesessen?