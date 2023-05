Zelda Tears of the Kingdom: Gefangen im Untergrund? Die Lösung ist ziemlich simpel

Wie komme ich hier wieder raus? Aus dem Untergrund gibt es keinen "klassischen" Ausweg.

Nintendo hat die Spielwelt im neuen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom deutlich erweitert. Neben der Oberfläche von Hyrule, die es bereits in Breath of the Wild gab, erkundet Link jetzt auch die neuen Himmelsinseln sowie den Untergrund.

Denn Hyrule ist nahezu komplett unterhöhlt und Link kann über diverse Abgründe in der Spielwelt im wahrsten Sinne des Wortes ins Dunkel abtauchen. Hier warten dann nicht nur zahlreiche starke Gegner, sondern auch einige Schätze und nützliche Items bzw. Fähigkeiten wie die Bautomatik:

Der Ausflug ins Dunkel kann sich lohnen – wenn für Licht gesorgt ist

Da es im Untergrund stockfinster ist, solltet ihr stets genügend Leuchtsamen dabei haben oder anderweitig vorbereitet in die Tiefen hinuntersteigen, um euch nicht zu verlaufen. Doch wer erstmal genug von der Erkundung der riesigen Höhlen hat, wird sich eventuell fragen, wie man den Untergrund wieder verlassen kann.

Denn der Weg hinein ist natürlich klar – durch die Abgründe – es gibt allerdings keinen Lift oder herabfallende Trümmerteile, die mit der Zeitumkehr einen Ausweg aus der Dunkelheit bieten.

Ein paar Impressionen aus dem Untergrund bekommt ihr unter anderem in unserem Testvideo zu TotK:

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Per Schnellreise aus der Dunkelheit

Also: Wie kann man den Untergrund wieder verlassen? Auch wir mussten ein paar Sekunden überlegen, aber die Lösung liegt auf der Hand. Und sie lautet: Schnellreise.

Einen klassischen Ausgang aus dem Untergrund gibt es nämlich tatsächlich nicht, stattdessen hüpft Link dank Teleportation zurück auf die Oberfläche bzw. die Himmelsinseln. Als Schnellreisepunkte können dabei sowohl aktivierte Rätselschreine, als auch bereits erkundete Kartografietürme sowie Eingänge zu entdeckten Tempeln dienen.

Wie teleportiere ich mich? Wählt dazu einfach einen entsprechend blau markierten Punkt auf der Karte, drückt die A-Taste und wählt "Teleportieren". Schon ist Link dem düsteren Untergrund entkommen. Gleiches gilt natürlich auch in umgekehrter Richtung. Sobald ihr eine oder mehrere der Lichtwurzeln auf der unteren Ebene aktiviert habt, könnt ihr dort jederzeit hinspringen, ohne den Weg über die Abgründe nehmen zu müssen.

Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich. Und das Spiel kommt sowohl bei Spieler*innen als auch in der Spielepresse herausragend gut an. Auf OpenCritic hält TotK derzeit noch den Rekord des Titels mit der besten Durchschnittswertung auf der Plattform.

Und dank Links neuer Fähigkeiten wie Ultrahand und Co. tobt sich auch die Community kreativ aus – worunter unter anderem die knuffigen Krog-Wesen zu leiden haben.