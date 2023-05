Die Design-Sprache von Tears of the Kingdom ist wirklich edel und bald überall zu finden.

Der ZenGrip Pro von Satisfye ist einer der beliebtesten Switch-Griffe und ein Muss für zigtausend Nintendo-Fans. Mit ihm ist es kein Problem, stundenlang zu zocken, da er die Joy-Cons im Handheld-Modus um richtige Griffhörnchen erweitert. Diese sorgen für einen festeren Halt und verhindern damit schmerzende Handgelenke.

Bisher war das populäre Zubehör ausschließlich in einfarbigen Designs erhältlich, bald bekommt es aber eine "mythische" Limited Edition im Tears of the Kingdom-Look. Die Sonderauflage orientiert sich an der limitierten Zelda-Switch, die Nintendo vor einigen Wochen angekündigt hat.

Für das OLED-Modell ist der neue ZenGrip aber nicht gerade geeignet...

So sieht das ergonomisch einzigartige Switch-Zubehör aus

Satisfye verwendet beim ZenGrip Pro eine asymmetrische Ergonomie, sprich: der rechte Griff ist etwas größer als der linke, da ihr den rechten Stick niedriger greift. Verbunden werden die zwei Grifferweiterungen über eine Plastik-Backplate, in der die Switch geschoben wird.

Die Griffe der Mythic Limited Edition sind dabei in Gold gehalten, die Rückseite hingegen in Grün, wie hier zu sehen ist:

Sowohl das originale Switch-Modell mit LC-Display als auch die OLED-Version passen laut Herstellerangaben in den ZenGrip Pro. Der Größenunterschied wird über drei an den Seiten angebrachte Gummi-Knubbel ausgeglichen.

In etlichen Rezensionen wird jedoch von Nutzer*innen darauf hingewiesen, dass der herkömmliche ZenGrip Pro beim OLED-Modell der Switch sehr stramm anliegt und sich nur schwer lösen lässt.

Daran können aber auch Fertigungstoleranzen bei der Switch selbst Schuld sein. Allerdings wird in vielen weiteren Kundenbewertungen angesprochen, dass die Gummi-Nupsis an den Innenseiten Druckstellen auf dem Hybrid-Handheld hinterlassen. Die Passform könnte also tatsächlich zu eng sein.

Brisant wird die Mythic Edition dadurch, dass sie noch einmal 0,3 Zentimeter schmaler ist. Wie sich diese Differenz auf den Sitz der OLED-Switch auswirkt, lässt sich aber schwer sagen. Schließlich könnte sich genauso gut auch nur die Breite der Griffe erringert haben.

Ich empfehle die sichere Variante:

Chris Werian Ich habe mich vor geraumer Zeit an einige Griff- und Controller-Alternativen für die Switch gewagt und bin dabei auch über den ZenGrip gestolpert, der mir allerdings viel zu teuer war und bei der Mythic Edition erneut ist.



Trotz des aktuellen Sales auf der Homepage von Satisfye müsste ich rund 73 Euro mit Versand und Steuern für den güldenen Zelda-Griff zahlen. Viel günstiger sind Reseller auf Amazon, Ebay und Co. auch nicht, dort werden für die Standard-ZenGrips zwischen 50 und 60 Euro fällig.



Daher habe ich einige günstigere Optionen wie den Skull und Co. NeoGrip ausprobiert und war davon sehr begeistert. Mit nur wenigen Handgriffen lässt er sich von der Standard- zur OLED-Größe umfunktionieren und meine Schmerzen im Handrücken, die die Joy-Cons verursachen, waren auch passé. Zudem liegt der Preis deutlich niedriger als beim ZenGrip und ich kam mit der Ergonomie der zugegeben recht simpel gehaltenen Griffe verdammt gut klar.



Für Personen mit größeren Händen spreche ich daher eine klare Empfehlung aus! Soll es aber unbedingt das exklusive Design der Mythic Edition werden, dann müsst ihr euch noch bis 30. Juni gedulden. Bis dahin nimmt Satisfye Vorbestellungen an.

Nutzt ihr bei eurer Switch die Grifferweiterung eines Drittanbieters oder kommt ihr bestens mit den Joy-Cons klar?