Der Sonau-Arm von Link verleiht ihm besondere Kräfte. Und eine davon mögt ihr ganz besonders.

Um Aufgaben und Rätsel zu lösen oder Gegner zu bekämpfen, nutzt Link in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht nur Schwerter, Lanzen und Schilde, sondern auch ein paar Spezialfähigkeiten. Die werden dem Spitzohr durch seinen Sonau-Arm verliehen und lassen ihn allerhand nützliche Dinge damit anstellen.

Doch welche davon hättet ihr am liebsten im echten Leben – wenn es die Option gäbe? Genau diese Frage klopften wir in einer Umfrage ab. Und ganz oben hat sich letztendlich ein Skill platziert, den wir persönlich nicht an der Spitze erwartet hätten.

Zeitumkehr sammelt fast die Hälfte aller Abstimmungen

Zeitumkehr – 514 Abstimmungen (49%) Ultrahand – 343 Abstimmungen (33%) Deckensprung – 138 Abstimmungen (13%) Bautomatik – 35 Abstimmungen (3%) Synthese – 24 Abstimmungen (2%)

Abstimmungen insgesamt: 1054 / Stand: 20. Juli 2023

Auf die Zeitumkehr, also die Fähigkeit, einzelne Objekte in der Zeit zurückzubewegen, entfallen also fast die Hälfte aller Abstimmungen. Wir hätten vor der Umfrage die Ultrahand, die auf dem zweiten Platz gelandet ist, als deutlich stärker eingeschätzt, gerade wegen ihrer Vielseitigkeit.

Eine weitere Überraschung: Der Deckensprung landet recht abgeschlagen auf dem dritten Platz, obwohl viele – darunter auch Kollegin Linda – sie eigentlich als beste neue Fähigkeit feiern.

Stimmen aus der GamePro-Community

Doch ihr habt ziemlich deutlich abgestimmt und die Zeitumkehr zu einem Favoriten erkoren, wenn es um die mögliche Anwendung im echten Leben geht. In den Kommentaren unter dem Artikel gibt es Beiträge zu nahezu jeder Fähigkeit. Hier ein paar ausgewählte Kommentare:

"Ganz klar die Ultrahand. Nie wieder schwer heben! Jeder Umzug wäre ein Kinderspiel." LordKain1977

"Synthese! Ein Schwert, welches einen zur Ader lassen,- sowie einem bei Bedarf ein Toast toasten kann. Genial!" Ledis160417

"Definitiv Zeitumkehr! Sehr nützlich in der Realität! Alles andere würde mich nur auf dumme Gedanken bringen" Fabus85

"Deckensprung natürlich. Instant Gleiswechsel beim Pendeln. Von der Unterführung direkt in den Zug. Ist doch klar, oder? [...] EttiCue

Tears of the Kingdom ist seit Mitte Mai exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich. Für alle, die bei der Erkundung Hyrules Hilfe brauchen, haben wir auf GamePro.de jede Menge Tipps- und Guide-Artikel. Unter anderem findet ihr bei uns Übersichten zu Rezepten, Rüstungen und Waffen, aber auch Lösungshilfen für einzelne Schreine und die Tempel im Spiel.

Seid ihr auch überrascht, dass Zeitumkehr so deutlich das Rennen gemacht hat?