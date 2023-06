Link bekommt es in Zelda Tears of the Kingdom unter anderem mit Griocks und dem Blutmond zu tun.

In Zelda: Tears of the Kingdom tauchen fast alle Gegner nach einer gewissen Zeit wieder auf – dank des Blutmondes. Eigentlich sorgt das System für die Stabilität des Spiels und nebenbei dafür, dass wir immer neue Monster zum Materialien farmen haben. Aber manchmal kann es auch in sehr ungünstigen Momenten zu einem Blutmond kommen. Wie bei diesem Fan, der gerade eben erst einen der schwierigsten Gegner des ganzen Spiels besiegt hat.

Zelda TotK-Fan kann es kaum glauben, als der gerade erlegte Griock direkt wieder aufersteht

Darum geht's: Neben den Miasma-Händen und den Leunen zählen Griocks in Zelda Tears of the Kingdom zu den schwierigsten Gegnern, mit denen wir es zu tun bekommen können. Die dreiköpfigen Drachen machen uns mit Elementar-Attacken Feuer unterm Hintern und erheben sich in luftige Höhen.

Aber die meisten Zelda-Spieler*innen sind irgendwann stark genug, um es trotzdem mit ihnen aufzunehmen. Flederbeißer-Augen wirken Wunder, um die Köpfe von allein anzuvisieren und wenn ihr genug Herzen, Ausdauer und Deckung habt, könnt ihr es locker schaffen. Ich glaube an euch!

So wie dieser Zelda-Fan hier, der erfolgreich einen der kniffligsten Kämpfe des Spiels überstanden hat und freudig seinen hart verdienten Loot einsammelt. Dumm nur, dass er so gar nicht auf die Zeit geachtet hat: Direkt im Anschluss geht der Blutmond auf und ihr wisst, was das heißt. Der Blutmond lässt den eben erst besiegten Elektro-Griock einfach wieder zurückkehren.

Bereit für Runde 2? Der Redditor kann es dann auch kaum fassen und schreibt, es müsste sich dabei ja wohl um einen schlechten Scherz handeln. Viele Kommentare äußern ihr Mitgefühl und scherzen: Immerhin war er in der Lage, schnell noch die Griock-Teile einzusammeln. Fortgeschrittene Spieler*innen erklären, so etwas sogar absichtlich zu machen, um direkt zweimal absahnen zu können.

Zelda Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv auf der Nintendo Switch spielbar. Ähnlich wie der Vorgänger Breath of the Wild steckt auch dieser Zelda-Teil wieder bis an den Rand voller Überraschungen, Geheimnisse und cooler Entdeckungen.

Wie sieht es bei euch aus: Was haltet ihr vom Blutmond generell, habt ihr schon einen Griock besiegt und ist euch vielleicht schon einmal etwas ähnliches wie in dem Video passiert? Schreibt es uns in die Kommentare.