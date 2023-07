Da können einem die Tränen kommen, wenn man Zelda Tears of the Kingdom mit Joy-Con-Drift spielen muss.

Zelda: Tears of the Kingdom ist durchaus ein anspruchsvolles Spiel. Zumindest, wenn ihr auf irgendetwas zielen, basteln oder bewegen wollt, sollte durchaus genau gearbeitet werden. Aber falls ihr nur einen Controller oder Joy-Cons mit dem berühmt-berüchtigten Drift-Problem zur Verfügung habt, wird das Vorhaben zur absoluten Qual – wie dieses bittere Beispiel hier zeigt, das die Lösung eines Rätsels nahezu unmöglich macht.

Joy-Con-Drift macht Zelda Tears of the Kingdom spielen zur absoluten Geduldsprobe

Darum geht's: Die Analogsticks an den Nintendo Switch-Controllern und vor allem an den Joy-Cons neigen zum sogenannten Stick Drift. Dabei werden Eingaben registriert, die es eigentlich nie gab. Mit dem Ergebnis, dass sich die Spielfigur wie von ganz allein bewegt oder dass die Kamera gedreht wird, obwohl wir gar nichts getan haben.

Das Problem ist bekannt und Nintendo wurde deswegen sogar schon mehrfach verklagt. Obwohl Besserung gelobt wurde, hat sich aber leider wohl nur wenig an der grundlegenden Sache geändert. Im Gegenteil: Auch brandneue Pro-Controller im Zelda Tears of the Kingdom-Look sollen schnell unter dem Stick Drift gelitten haben.

Womit wir auch schon wieder beim Thema wären: Seht euch an, wie schwierig es sich gestaltet, so ein Rätsel in Zelda TotK zu schaffen, wenn die Steuerung macht, was sie will. Das Ganze ist wirklich fast schon herzzerreißend mit anzuschauen und wir haben wirklich größtes Mitgefühl mit der Person, die so spielen muss:

Kaum auszumalen, wie die Anfangsstunden von Zelda Tears of the Kingdom für diesen armen Menschen mit Joy-Con-Drift gewesen sein müssen. Immerhin kassieren wir gerade zu Beginn ordentlich One Hit-Kills, wenn wir noch wenig Herzen und keine Rüstungs-Upgrades haben. Auch die Kämpfe dürften mit dem kaputten Controller kein Zuckerschlecken gewesen sein. Und stellt euch vor, ihr müsst so mit dem Bogen schießen!

Aber es gibt eine Lösung: Glücklicherweise hat sich Nintendo mittlerweile dazu durchgerungen, kostenlose Reparaturen eurer Joy-Cons, Controller oder Switch Lite-Konsolen anzubieten. Sogar dann noch, wenn die ursprüngliche Garantie eigentlich bereits ausgelaufen wäre.

Also könnte auch dieser Redditor hier noch ein deutlich angenehmeres Spielerlebnis ermöglicht bekommen. Ansonsten hoffen wir, dass er den ollen Spiegel einfach abgestellt oder sich neue Ersatz-Joy-Cons beziehungsweise Controller organisieren konnte.

Musstet ihr schon irgendein Spiel mit Joy-Con-Drift spielen? Bei welchem Titel habt ihr euch selbst davon nicht abhalten lassen?