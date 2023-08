Wir können in Birkda in Zelda Tears of the Kingdom nicht nur helfen, sondern es auch ordentlich krachen lassen.

Zelda: Tears of the Kingdom steckt voller Rätsel und Möglichkeiten. Dazu zählt auch Birkda, der notorisch inkompetente Schilder-Aufsteller vom Bauunternehmen Dumsda. Wir sollen ihm dabei helfen, seine Schilder ordentlich zu befestigen, weil er das allein nicht hinbekommt. Obwohl das sein einziger Job ist. Aber sei's drum, das beflügelt zumindest die Fantasie, wie dieses höchst amüsante Video zeigt.

Zelda TotK-Fan macht kurzen Prozess mit Birkda und seinem nervigen Schild

Was ist so schlimm an Birkda? Eigentlich wirkt er ja herzensgut und nett. Aber irgendwann nach dem zehnten Schild haben die wenigsten Zelda TotK-Spieler*innen noch Verständnis für Birkdas Quatsch. Wieso lernt er nicht aus seinen Fehlern und warum sucht er sich immer die bescheuertesten Plätze für die Schilder aus?

Das Unvermögen des Angestellten von Dumsdas Bauunternehmen hat sogar schon dafür gesorgt, dass er die Krogs abgelöst hat: Kurz nach Release von Zelda Tears of the Kingdom haben viele Fans die armen Waldgeister gequält, aber bald sind sie dazu übergegangen, das bei Birkda zu tun – natürlich alles streng wissenschaftlich oder zumindest sehr amüsant.

Dieser Fan hier übertreibt es komplett: Offensichtlich hat er jegliche Geduld verloren und schießt Birkdas Schild kurzerhand in die Stratosphäre. Abgerundet wird dieses irgendwie seltsam befriedigende Video durch das perfekte Timing und Birkdas Reaktion:

Das erinnert nicht von ungefähr an die Videos, die viele Spieler*innen in Zelda Breath of the Wild aufgenommen haben. Allerdings wurden da auf extrem witzige Art und Weise Mitglieder des Yiga-Clans ins Jenseits befördert, und zwar so, dass ihr Unheil bereits vor dem Dialog droht und direkt nach der Verwandlung einsetzt. Der Redditor, von dem das Birkda-Video stammt, erklärt, dadurch inspiriert worden zu sein.

Aber nicht alle sind so fies: Selbstverständlich gibt es auch richtig viele Zelda TotK-Spieler*innen, die Birkda einfach nur helfen oder ihm sogar eine Art Schutzhütte bauen. Immerhin scheint der Arme mit seinem Job komplett überfordert zu sein und außerdem bekommt Link dafür auch relativ viele gute Belohnungen. Aber kurios und etwas nervtötend bleibt der NPC natürlich trotzdem irgendwie.

Wie steht ihr so zu Birkda? Mögt ihr die Stütze der Gesellschaft von Hyrule oder würdet ihr ihn lieber mitsamt Schild auf den Mond schießen?