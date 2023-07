Wer seine Batterien bis zum Maximum upgraden will, braucht dafür 4.500 Energiekristalle.

Manche Zelda: Tears of the Kingdom-Spieler*innen zocken eine kleine Ewigkeit, ohne überhaupt ihre Batterien zu erweitern. Einige sammeln stetig ein bisschen Sonanium und holen sich immer mal wieder kleinere Upgrades. Dieser Zelda TotK-Fan hier hat aber einfach so lange gefarmt, bis er genug Materialien zusammen hatte, um alle Batterie-Upgrades auf einen Schlag durchzuführen. Und das sind mehr, als ihr vielleicht denkt.

Zelda TotK: Es gibt insgesamt 45 Batterie-Upgrades und dieser Fan hat sie alle auf einmal gemacht

Darum geht's: Am Anfang hat Link in Zelda Tears of the Kingdom nur eine einzige Batterie mit drei Einheiten. Ihr könnt sie aber ordentlich upgraden, und zwar nicht nur bis zu acht Batterien mit 21 Einheiten, sondern bis zu einem Maximum von 45 Batterie-Einzelladungen.

So funktioniert's: Wollt ihr eure Batterie erweitern, braucht ihr Energiekristalle, die ihr dann zu einem Dienerkonstrukt an einer Batterie-Maschine bringt (entweder am Spähposten oder auf der Vergessenen Himmelsinsel). Die Energiekristalle könnt ihr finden, aber vor allem bei Alchemiekonstrukten gegen Sonanium eintauschen. 100 Energiekristalle geben euch eine Batterie-Einheit.

Alle Upgrades auf einmal: Dieser Zelda-Fan und Redditor hier hat tatsächlich insgesamt 13.500 Sonanium gesammelt und komplett gegen Energiekristalle eingetauscht. Diese 4.500 Energiekristalle konnte er dann auf einen Schlag beim Dienerkonstrukt gegen eine voll verbesserte Batterie-Anzeige eintauschen.

Das sieht dann so aus:

Aber Moment, 45? Wenn ihr dachtet, dass nach acht Batterien mit insgesamt 21 Teilen Schluss ist, liegt ihr falsch. Habt ihr die Batterien einmal komplett voll, stuft ihr sie mit dem nächsten Upgrade höher. Dann wechseln die Ladungen ihre Farbe von grün zu blau. Ihr könnt also alle einzelnen Batterie-Einheiten doppelt upgraden und ihre Leistung nochmal steigern.

Was passiert danach? Selbstverständlich können wir auch nach dem Maximal-Upgrade für unsere Batterien noch Sonanium sammeln und in Energiekristalle umwandeln. Die geben wir dann bei den Dienerkonstrukten an den Batteriemaschinen für Sonau-Baumaterialien aus, die wir normalerweise in Kapselspendern finden würden.

Na, wie weit seid ihr mit euren Batterie-Upgrades in Zelda: Tears of the Kingdom? Habt ihr gewusst, dass sich die ganze Leiste nochmal verbessern lässt, wenn sie voll ist?