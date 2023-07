Zelda TotK: Die besten Synthese-Materialien für extra starke Waffen und Elementarschaden

Die Synthese gehört Links Fähigkeiten in Tears of the Kingdom und kann sehr nützlich sein.

Eine der besten und spannendsten neuen Fähigkeiten in The legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist die Synthese. Damit könnt ihr beliebige Materialien an eure Pfeile oder Waffen kleben. Bei den schier unendlichen Möglichkeiten stellt sich natürlich die Frage, welches Material wozu am besten geeignet ist und womit ihr am meisten Schaden macht.

So funktioniert die Synthese in Zelda: Tears of the Kingdom

Bei Pfeilen oder Waffen: Ihr habt die Wahl, ob ihr eure Nahkampf- oder Fernkampfwaffen mit anderen Dingen kombiniert. Dabei stehen euch entweder Materialien aus Links Inventar zur Verfügung oder alles, was ihr in der Umwelt findet. Bei Pfeilen geht das aber nicht, hier seid ihr auf eure Taschen beschränkt.

Sogar Waffen: Ihr könnt in Zelda TotK sogar eine Waffe an eine Waffe kleben. Das kann oft eine sehr durchschlagende Kombination ergeben, die massiven Schaden austeilt. Oder ihr erhaltet eine deutliche Steigerung eurer Reichweite.

Dabei bestimmt eure Grundwaffe die Haltbarkeit sowie den Waffentyp (also Einhand-Waffe, Zweihänder oder Lanze) und die hinzugefügte Synthese-Waffe den Schadenstyp (wie Zerschmettern oder Schneiden).

So gehts:

Haltet L auf eurem Controller gedrückt und wählt im Rad die unterste Synthese-Option aus

Jetzt kurz auf L drücken, um Synthese zu aktivieren

Wenn ihr das entsprechende Material vor euch liegen habt, drückt ihr Y, um es an eure Waffe zu kleben (oder ZL für das Schild)

Auch zum Kochen: Selbstverständlich könnt ihr fast alle Materialien auch zum Kochen von Mahlzeiten oder Medizin benutzen. Alle Rezepte, die es in Zelda: Tears of the Kingdom gibt, findet ihr hier.

Das sind die stärksten Synthese-Materialien, die am meisten Schaden machen

Wenn ihr wissen wollt, wie ihr den größtmöglichen Schaden anrichtet, seid ihr hier genau richtig. Um gegen Ganondorf oder andere Bossgegner wie silberne Leunen zu bestehen, braucht ihr nicht nur die stärksten Waffen in Zelda TotK, sondern auch noch das passende Synthese-Material dazu.

Am besten eignen sich Monster-Materialien, die ihr von schwierigen Gegnern erbeuten könnt:

Silberner Bossbok-Horn: Synthese-Angriffsstärke: 37 Synthese-Eigenschaft: Schneiden Verkaufspreis: 44 Rubine Kochkategorie: Medizin (Dauer: 1:10)



Gibdo-Knochen: Synthese-Angriffsstärke: 40 Synthese-Eigenschaft: - Verkaufspreis: 3 Rubine Kochkategorie: Medizin (Dauer: 1:10)



Weißer Leune-Massivhorn: Synthese-Angriffsstärke: 40 Synthese-Eigenschaft: Zertrümmern Verkaufspreis: 90 Rubine Kochkategorie: Medizin (Dauer: 1:10)



Weißer Leune-Säbelhorn: Synthese-Angriffsstärke: 44 Synthese-Eigenschaft: Schneiden Verkaufspreis: 90 Rubine Kochkategorie: Medizin (Dauer: 1:10)



Antiker Dolch: Synthese-Angriffsstärke: 50 Synthese-Eigenschaft: Kann Gegner in Luft auflösen Verkaufspreis: 1 Rubin Kochkategorie: Nicht essbar Fundort: Wird vom Schmiedekonstrukt im Geistertempel verkauft



Silberner Leune-Massivhorn: Synthese-Angriffsstärke: 51 Synthese-Eigenschaft: Zertrümmern Verkaufspreis: 150 Rubine Kochkategorie: Medizin (Dauer: 1:10)



Silberner Leune-Säbelhorn: Synthese-Angriffsstärke: 55 Synthese-Eigenschaft: Schneiden Verkaufspreis: 150 Rubine Kochkategorie: Medizin (Dauer: 1:10)



Hier seht ihr das Silberne Leune-Säbelhorn, an der Waffe ist ein Bossbok-Horn befestigt.

Bonustipps:

Ihr findet oft auch bei Bossgegnern ganz besondere Materialien, die ihr nicht verachten solltet. Ganz im Gegenteil, es lohnt sich, die Teile an eine Waffe zu kleben und nicht liegen zu lassen.

Mit einem Druck auf Y könnt ihr eure Materialien im Menü auch nach Synthese-Angriffsstärke sortieren lassen.

Diese Synthese-Materialien verleihen euren Waffen Elementar-Effekte

Kombiniert ihr eure Waffen mit bestimmten Materialien, verleiht ihr ihnen zusätzliche Elementar-Effekte. Diese eignen sich perfekt, um Gegner einzufrieren, anzuzünden oder sie zu schocken, damit sie ihre Waffen fallen lassen. Am besten wechselt ihr Elementar-Angriffe und solche mit besonders viel Schaden ab.

Feuer

Eure Feinde und ihre hölzerne Ausrüstung fangen an zu brennen. Gegner verfallen in Panik, Gras in der Umgebung fängt Feuer und generiert einen Aufwind, Bombenfässer explodieren. Mit diesen Materialien geht's:

Feuer-Flederbeißerflügel

Feuer-Flederbeißerauge

Feuer-Echsalfos-Horn

Feuer-Echsalfos-Schwanz

Griock-Flammenhorn

Feuer-Raubschleim-Stein

alles vom Drachen Eldra

Rhodonit (am besten an Zauberstäben)

Eis

Ihr friert eure Gegner ein. Sie werden so für einige Zeit kampfunfähig und lassen sich leicht umher- beziehungsweise ins Wasser oder in Abgründe schieben (oder wehen). Trefft ihr eingefrorene Gegner, verursacht eure Attacke dreifachen Schaden.

Eis-Flederbeißerflügel

Eis-Flederbeißerauge

Eis-Echsalfos-Horn

Eis-Echsalfos-Schwanz

Griock-Frosthorn

Eis-Raubschleim-Stein

alles vom Drachen Naydra

Saphir (am besten an Zauberstäben)

Elektro

Schockt eure Gegner, so dass sie ihre Waffen und Schilde fallen lassen. Perfekt, um ihnen genau die direkt wegzunehmen. Auf Wasser, Eis oder Metall erzeugt ihr einen großflächigen Blitz-Effekt, der euch auch selbst treffen kann.

Elektro-Flederbeißerflügel

Elektro-Flederbeißerauge

Elektro-Echsalfos-Horn

Elektro-Echsalfos-Schwanz

Griock-Donnerhorn

Elektro-Raubschleim-Stein

alles vom Drachen Farodra

Topas (am besten an Zauberstäben)

Wasser ist ein Sonderfall: Es gibt zwar Wasserfrüchte und ihr könnt mit Opalen auch Wasser-Zauberstäbe synthetisieren, klassische Elementarwaffen sind das aber natürlich nicht. Aber ihr könnt euch in der Wüste damit abkühlen, Schlamm beseitigen und bekommt bei Zora-Waffen Schadens-Boni, wenn ihr nass seid.

Bonustipp: Die Elementar-Früchte eignen sich nur bedingt zur Synthese mit Waffen (aber mit Pfeilen!), weil sie nach einem Schlag aufgebraucht sind. Dasselbe gilt für die Elementar-Gelees von Schleimen.

Aber an Krog-Waffen wie dem Waldschwert könnt ihr per Synthese auch Feuer-, Elektro-, Wasser-, Funkel- oder Eisfrüchte befestigen und mehrfach einsetzen, ohne dass sie nach einem Schlag verpuffen. Die Früchte werden hier regeneriert, ihr habt also noch mehr Elementar-Optionen.

Synthese-Materialien mit besonderen, extrem praktischen Eigenschaften

Sonau-Materialien: Selbstverständlich könnt ihr auch Sonau-Materialien an eure Waffen befestigen. So könnt ihr regelrechte Laser-Schwerter, Flammenkeulen, Kanonenschilder, Raketenpfeile und noch vieles mehr basteln. Probiert es unbedingt aus!

Vor allem für Pfeile, aber auch an Schilden eignen sich die folgenden Materialien mit besonderen Eigenschaften. An Schwertern könnt ihr Pilze und ähnliches auch einsetzen, aber wie bei Pfeilen nur ein einziges Mal:

Irrknospe : Verwirrt getroffene Gegner und lässt sie auf andere Feinde losgehen. Iwaroks schütteln zum Beispiel ihre Bokblins ab.

: Verwirrt getroffene Gegner und lässt sie auf andere Feinde losgehen. Iwaroks schütteln zum Beispiel ihre Bokblins ab. Qualmerling : Erzeugt eine große Rauchwolke, in der ihr euch ungesehen anschleichen und Überfall-Angriffe ausführen könnt.

: Erzeugt eine große Rauchwolke, in der ihr euch ungesehen anschleichen und Überfall-Angriffe ausführen könnt. Krogwedel : Erzeugt einen Windstoß, mit dem ihr zum Beispiel Segel an Booten benutzen könnt.

: Erzeugt einen Windstoß, mit dem ihr zum Beispiel Segel an Booten benutzen könnt. Augen aller Art sorgen dafür, dass Pfeile von allein ihr Ziel finden, ihr müsst kaum noch zielen.

aller Art sorgen dafür, dass Pfeile von allein ihr Ziel finden, ihr müsst kaum noch zielen. Flügel : Lassen Pfeile sehr viel weiter geradeaus fliegen.

: Lassen Pfeile sehr viel weiter geradeaus fliegen. Donnerblume : Sorgt für eine gigantische Explosion.

: Sorgt für eine gigantische Explosion. Echsalfos-Schwänze erhöhen eure Waffenreichweite und machen Nahkampfwaffen dauerhaft zu Peitschen.

erhöhen eure Waffenreichweite und machen Nahkampfwaffen dauerhaft zu Peitschen. Hyrule-Tannenzapfen sind nicht zur Synthese geeignet, erzeugen aber einen sehr starken Aufwind, wenn ihr sie in ein Feuer werft.

sind nicht zur Synthese geeignet, erzeugen aber einen sehr starken Aufwind, wenn ihr sie in ein Feuer werft. Pilze verpassen Gegnern einen ordentlichen Schubser, der sie umwerfen kann.

Bei Schilden habt ihr ebenfalls die Möglichkeit, diverse Dinge anzubringen. Trifft ein Gegner dann den Pilz oder ähnliches, wird der Effekt ausgelöst. Außerdem könnt ihr zum Beispiel mit einem Schlitten oder gefrorenem Fleisch unterm Schild besser Schnee-bedeckte Abhänge runter fahren oder mit einer Rakete am Schild geradeaus nach oben aufsteigen.

Was sind eure liebsten Synthese-Materialien, welche Kombinationen benutzt ihr immer?