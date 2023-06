In Zelda Tears of the Kingdom spielt Links Gewicht eigentlich keine große Rolle – oder?

Zelda: Tears of the Kingdom bietet schier unendliche Möglichkeiten für technische Spielereien. Die Fans können aber nicht nur Fahr- und Flugzeuge oder Schiffe basteln, sondern noch sehr viel mehr. Einer Person ist es jetzt beispielsweise gelungen, eine klassische, funktionierende Waage zu basteln. Die wird natürlich für allerlei Experimente genutzt und bringt überraschende Ergebnisse: Beispielsweise wiegt Link nur so viel wie zehn Äpfel, was natürlich ziemlich unrealistisch, aber auch sehr witzig ist.

Link wiegt in Zelda Tears of the Kingdom so viel wie zehn Äpfel oder ein Krog mit Rucksack

Darum geht's: Die Synthese- und vor allem Ultrahand-Funktion in Zelda TotK lädt zum Experimentieren ein. Die Fans bauen alles Mögliche, wie zum Beispiel Beyblades, Kampfroboter oder Panzer. Aber selbstverständlich gibt es auch zivilere Anwendungsmöglichkeiten wie diese Waage hier.

So funktioniert's: Die Konstruktion ähnelt einer altmodischen Waage mit zwei Seiten und einem Rad in der Mitte. Sind beide Waagschalen bestückt, lässt sich zumindest sehen, was schwerer ist – oder was eben genau gleich viel wiegt. Die Konstruktion weist sogar ein Stehaufmännchen-Sonaubauteil in der Mitte auf, mit dem das Ganze austariert werden kann.

Hier seht ihr, dass zum Beispiel unterschiedlich große Steine gleich schwer sind und wie Link im Vergleich abschneidet:

Was bringt das jetzt? Zu wissen, wie viel Link wiegt, ist nicht unbedingt erkenntnisreich. Aber mit Hilfe so einer Waage lässt sich natürlich auch das Gewicht anderer Dinge bestimmen und vergleichen. Das kann vor allem beim Bau von Flugzeugen sehr hilfreich sein: Immerhin kann so das leichteste Baumaterial entdeckt werden.

Link ist schwerer geworden: Falls euch das bekannt vorkommt, liegt ihr richtig. Findige Fans hatten bereits in Zelda: Breath of the Wild herausgefunden, wie viel Link eigentlich wiegt. Im TotK-Vorgänger war er allerdings sogar noch leichter und hat genau so viel wie sieben Äpfel und zwei Chili-Schoten gewogen. Immerhin legt er ein bisschen zu.

Die Frage bleibt jetzt natürlich: Sind die Äpfel in Zelda Tears of the Kingdom vielleicht richtig, richtig schwer? Oder wiegt Link einfach extrem wenig? Falls letzteres der Fall ist, bleibt natürlich fraglich, wie er überhaupt irgendetwas schafft und nicht beim leichtesten Windstoß aus den Latschen kippt. Andererseits könnte es natürlich erklären, wie er so weit segeln kann.

Was denkt ihr: Wieso wiegt Link jetzt mehr und was haltet ihr generell vom Ergebnis?