Zelda TotK: Wie hoch geht's auf der Map und wie tief kann Link fallen?

What goes up, must come down – das gilt natürlich auch für Zelda Tears of the Kingdom.

Zelda: Tears of the Kingdom setzt noch viel mehr auf Vertikalität als sein Vorgänger Breath of the Wild. Die Welt von Hyrule wurde um zwei Ebenen erweitert: Oben schweben die Himmelsinseln und tief unten lauert der Untergrund. Da fragen sich viele natürlich, wie hoch es eigentlich hinausgeht, und wie tief wir fallen können. Selbstverständlich hat das schon jemand ausprobiert.

Zelda TotK: Der tiefste Fall des Spiels zeigt, wie hoch es geht und wie tief Link fallen kann

Sky is the Limit: Ja, es gibt eine Obergrenze. Link kann zwar wirklich sehr hoch fliegen, aber irgendwann ist dann doch Schluss. Habt ihr mit Hilfe von Fluggeräten wie dem Ballon die höchste Höhe erreicht, bekommt ihr eine Nachricht vom Spiel, dass es nicht mehr weitergeht.

Wie hoch geht die Spielwelt? Wenn ihr schon einmal einen genaueren Blick auf eure Minimap und Karte im Purah-Pad geworfen habt, sind euch wahrscheinlich die Koordinaten aufgefallen. Dort gibt es jetzt auch eine Y-Achse, die eure Höhe anzeigt. 0 liegt auf der Höhe der Meeresoberfläche von Hyrule, und so sieht es mit den Extremen aus:

Nach oben hin ist bei +3300 Schluss. Der höchste erreichbare Punkt der Map, auf dem Link stehen kann, liegt laut IGN bei ungefähr 2600 Metern über Null.

hin ist bei +3300 Schluss. Der höchste erreichbare Punkt der Map, auf dem Link stehen kann, liegt laut IGN bei ungefähr 2600 Metern über Null. Nach unten liegt der niedrigste Wert bei -1166. Wo genau der Punkt liegt, wird wegen Spoilergefahr aber nicht verraten.

Der längste und tiefste Sturzflug: Einfach, weil es witzig und interessant ist, haben die Menschen von IGN direkt ein kleines Experiment gewagt. Es basiert auf der simplen Frage, was der längste Fall beziehungsweise Sturzflug wäre, wie das aussieht und wie lang es dauert.

Über dem niedrigsten Punkt im Untergrund gibt es leider keinen Abgrund, in den sich Link hinein stürzen könnte. Dementsprechend bekommen wir hier nicht das absolute Maximum der Spielwelt präsentiert, aber zumindest kommen wir nah dran.

Dieser Sturz hier beginnt als Sprung von 3288 Metern Höhe und endet unter dem Gerudo-Gipfel bei -1130. Das Ganze dauert sage und schreibe drei Minuten lang und hier könnt ihr es euch angucken:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Falls ihr jetzt wissen wollt, was um Himmels willen das für eine coole Rüstung ist, die Link da trägt, haben wir dazu schon eine Kleinigkeit für euch vorbereitet:

Wie komme ich da hoch? Es gibt einen genialen Katapult-Trick, mit dem ihr euch in Windeseile auf das Level der Himmelsinseln schießen lassen könnt. Normalerweise funktioniert das natürlich auch ganz hervorragend mit den Kartografietürmen oder herabgefallenen Trümmerteilen und der Zeitumkehr. Wer es aber eilig hat, kann eben auch diesen Trick nutzen und Link wirklich schnell sehr hoch schießen.

Was haltet ihr davon? Hättet ihr gedacht, dass die Map so weit nach oben und so weit nach unten geht?