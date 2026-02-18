0 Aufrufe
Replaced wurde kurz vor Release nochmal verschoben – dafür können wir jetzt eine Demo ausprobieren
Eigentlich sollte Replaced nach zuvor mehrmaliger Verschiebung im März endlich erscheinen. Kurz vor dem Release teilte das Team von The Sad Cat Studios aber erneut mit, dass wir noch etwas länger auf das Cyberpunk-Adventure warten müssen. Neuer Termin ist nun der 14. April 2026.
Die zusätzliche Zeit soll weiter in das Polishing von Replaced fließen. Das Spiel ist grundsätzlich fertig, die Devs wollen aber sichergehen, dass das finale Produkt ganz genau der eigentlichen Vision entspricht.
Ein kleines Trostpflaster gibt es aber trotzdem, denn alle die schon mal einen Vorgeschmack haben wollen, können im Rahmen des Steam Next Festes eine Demo ausprobieren. Wir konnten diese schon vorab spielen und sind bisher insbesondere von der Atmosphäre des Spiels begeistert – mehr dazu lest ihr demnächst noch bei uns.
Im April erscheint das Spiel dann neben dem PC auch noch für Xbox Series. Zudem wird es ab Release im Xbox Game Pass enthalten sein.
