Das sieht richtig stimmig aus! Der neue Trailer zum Silent Hill 2-Kinofilm ist da

Dennis Müller
05.12.2025 | 09:15 Uhr

Kinofilme zu Silent Hill sind stets ein Wechselbad der Gefühle. Nach dem richtig stimmigen 2006er Streifen, war Revelation wenige Jahre später eher Horror pur – und das nicht aufgrund der gezeigten Schockmomente.

Mit Return to Silent Hill kommt am 05. Februar 2026 der nächste Film in die deutschen Kinos, der die Geschichte von James und Mary aus Silent Hill 2 neu interpretiert. 

Nachdem es zuvor lediglich einen kurzen Teaser gab, gibt's jetzt im Trailer einen guten Eindruck davon, wohin die Reise stimmungstechnisch geht. Große Spoiler müsst ihr wie so oft in Kino-Trailer übrigens nicht befürchten.  

Für uns schaut das Ganze schon ziemlich atmosphärisch aus und wir haben Hoffnung, dass der Film dem legendären Videospiel von Konami gerecht wird.

Aber was meint ihr? Kann Return to Silent Hill an den Erfolg des ersten Films anknüpfen, oder geht das hier eher wieder in Richtung Revelation? 

 
Silent Hill 2 Remake

Silent Hill 2 Remake

Genre: Action

Release: 08.10.2024 (PC, PS5)

