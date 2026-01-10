0 Aufrufe
Remakes & Remaster 2026. Diese Spiele-Klassiker kehren dieses Jahr zurück
Fragt ihr euch nicht auch ab und zu, wie ein Gothic aussehen würde, wenn man es heutzutage entwickeln würde? Oder ein Tomb Raider? Oder ein Prince of Persia?
Dann seid ihr damit nicht allein, auch viele Entwickler und Publisher kehren immer wieder zu alten Marken zurück und holen sie entweder als Remaster-Port auf moderne Systeme, oder bauen sie als Remake von Grund auf neu.
Mittlerweile erscheinen jedes Jahr haufenweise kleine und große Neuauflagen - 2025 etwa ein Remake zum allerersten Trails und zu den allerersten Dragon Quest-Teilen. Welche Remakes und Remaster euch 2026 erwarten, das seht ihr in diesem Video.
00:00 - Intro mit Dragon Quest 7 Reimagined
01:32 - Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
02:20 - Tales of Berseria Remastered
03:03 - Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake
03:50 - Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered
04:40 - Gothic Remake
05:27 - Trails in the Sky 2nd Chapter
06:05 - Prince of Persia: The Sands of Time Remake
06:50 - Danganronpa 2×2
07:24 - Tomb Raider: Legacy of Atlantis
07:59 - Halo: Campaign Evolved
09:01 - Gungrave G.O.R.E: Blood Heat
10:00 - Deus Ex Remastered
10:39 - Max Payne 1 & 2 Remake
11:22 - Persona 4 Revival
12:19 - Assassin's Creed 4: Black Flag Remake
12:49 - Silent Hill Remake
13:22 - Tom Clancy's Splinter Cell: Remake
14:06 - Star Wars: Knights of the Old Republic Remake
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.