Remakes + Remaster 2026. Diese Spiele-Klassiker kehren dieses Jahr zurück

Fragt ihr euch nicht auch ab und zu, wie ein Gothic aussehen würde, wenn man es heutzutage entwickeln würde? Oder ein Tomb Raider? Oder ein Prince of Persia?

Dann seid ihr damit nicht allein, auch viele Entwickler und Publisher kehren immer wieder zu alten Marken zurück und holen sie entweder als Remaster-Port auf moderne Systeme, oder bauen sie als Remake von Grund auf neu.

Mittlerweile erscheinen jedes Jahr haufenweise kleine und große Neuauflagen - 2025 etwa ein Remake zum allerersten Trails und zu den allerersten Dragon Quest-Teilen. Welche Remakes und Remaster euch 2026 erwarten, das seht ihr in diesem Video.

00:00 - Intro mit Dragon Quest 7 Reimagined

01:32 - Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

02:20 - Tales of Berseria Remastered

03:03 - Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake

03:50 - Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered

04:40 - Gothic Remake

05:27 - Trails in the Sky 2nd Chapter

06:05 - Prince of Persia: The Sands of Time Remake

06:50 - Danganronpa 2×2

07:24 - Tomb Raider: Legacy of Atlantis

07:59 - Halo: Campaign Evolved

09:01 - Gungrave G.O.R.E: Blood Heat

10:00 - Deus Ex Remastered

10:39 - Max Payne 1 & 2 Remake

11:22 - Persona 4 Revival

12:19 - Assassin's Creed 4: Black Flag Remake

12:49 - Silent Hill Remake

13:22 - Tom Clancy's Splinter Cell: Remake

14:06 - Star Wars: Knights of the Old Republic Remake