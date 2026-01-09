Läuft gerade Es gibt zwar kein offizielles Action-RPG mit Avatar Aang, aber The God Slayer lässt euch trotzdem zum Herr der Elemente werden
Es gibt zwar kein offizielles Action-RPG mit Avatar Aang, aber The God Slayer lässt euch trotzdem zum Herr der Elemente werden

12 Aufrufe

Es gibt zwar kein offizielles Action-RPG mit Avatar Aang, aber The God Slayer lässt euch trotzdem zum Herr der Elemente werden

Irina Humennik
09.01.2026 | 17:30 Uhr

Wer Avatar: Der Herr der Elemente mag, sollte sich unbedingt mal The God Slayer anschauen. Das hat zwar keine offizielle Lizenz des beliebten Anime, lässt euch aber trotzdem zu einem Elementbändiger, der unter anderem Feuer, Wasser und Erde in Kämpfen einsetzen kann.

Ein konkretes Release-Datum für The God Slayer gibt es noch nicht, der Titel soll aber für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. 
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Es gibt zwar kein offizielles Action-RPG mit Avatar Aang, aber The God Slayer lässt euch trotzdem zum Herr der Elemente werden Video starten   0:45

vor einer Stunde

Es gibt zwar kein offizielles Action-RPG mit Avatar Aang, aber The God Slayer lässt euch trotzdem zum Herr der Elemente werden
PS5-Games 2026: Alte Gesichter, neue Exclusives ... und überraschend viele Xbox-Games Video starten   14:21

vor 2 Stunden

PS5-Games 2026: Alte Gesichter, neue Exclusives ... und überraschend viele Xbox-Games
Ist das die Revolution für LEGO-Steine? Wir stellen euch das neue Smart Play-System in 60 Sekunden vor Video starten   1:00

vor einem Tag

Ist das die Revolution für LEGO-Steine? Wir stellen euch das neue Smart Play-System in 60 Sekunden vor
Das sind eure Gaming-Highlights 2026 - laut Steam Video starten   18:03

vor 2 Tagen

Das sind eure Gaming-Highlights 2026 - laut Steam
Specials

Specials
4.802 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Pokémon-Alternative mit starker Grafik: Aniimo lässt euch vor Release einen weiteren Blick auf die Open World und seine Monster werfen Video starten   2:34

vor 7 Stunden

Pokémon-Alternative mit starker Grafik: Aniimo lässt euch vor Release einen weiteren Blick auf die Open World und seine Monster werfen
Die kostenlose Lifesim Heartopia ist jetzt erschienen und lässt euch allein oder im Koop euer idyllischen Zuhause erschaffen Video starten   2:03

vor einem Tag

Die kostenlose Lifesim Heartopia ist jetzt erschienen und lässt euch allein oder im Koop euer idyllischen Zuhause erschaffen
Die 10 aktuell besten Spiele für PS5 Video starten   1   11:31

vor 2 Tagen

Die 10 aktuell besten Spiele für PS5
PS5-Games 2026: Alte Gesichter, neue Exclusives ... und überraschend viele Xbox-Games Video starten   14:21

vor 2 Stunden

PS5-Games 2026: Alte Gesichter, neue Exclusives ... und überraschend viele Xbox-Games
Ist das die Revolution für LEGO-Steine? Wir stellen euch das neue Smart Play-System in 60 Sekunden vor Video starten   1:00

vor einem Tag

Ist das die Revolution für LEGO-Steine? Wir stellen euch das neue Smart Play-System in 60 Sekunden vor
Nintendo Switch Online enthüllt erstes Bonus-Spiel im neuen Jahr Video starten   1     0:51

vor 9 Stunden

Nintendo Switch Online enthüllt erstes Bonus-Spiel im neuen Jahr
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Es gibt zwar kein offizielles Action-RPG mit Avatar Aang, aber The God Slayer lässt euch trotzdem zum Herr der Elemente werden Video starten   0:45

vor einer Stunde

Es gibt zwar kein offizielles Action-RPG mit Avatar Aang, aber The God Slayer lässt euch trotzdem zum Herr der Elemente werden
PS5-Games 2026: Alte Gesichter, neue Exclusives ... und überraschend viele Xbox-Games Video starten   14:21

vor 2 Stunden

PS5-Games 2026: Alte Gesichter, neue Exclusives ... und überraschend viele Xbox-Games
Pokémon-Alternative mit starker Grafik: Aniimo lässt euch vor Release einen weiteren Blick auf die Open World und seine Monster werfen Video starten   2:34

vor 7 Stunden

Pokémon-Alternative mit starker Grafik: Aniimo lässt euch vor Release einen weiteren Blick auf die Open World und seine Monster werfen
Nintendo Switch Online enthüllt erstes Bonus-Spiel im neuen Jahr Video starten   1     0:51

vor 9 Stunden

Nintendo Switch Online enthüllt erstes Bonus-Spiel im neuen Jahr
Die kostenlose Lifesim Heartopia ist jetzt erschienen und lässt euch allein oder im Koop euer idyllischen Zuhause erschaffen Video starten   2:03

vor einem Tag

Die kostenlose Lifesim Heartopia ist jetzt erschienen und lässt euch allein oder im Koop euer idyllischen Zuhause erschaffen
Ist das die Revolution für LEGO-Steine? Wir stellen euch das neue Smart Play-System in 60 Sekunden vor Video starten   1:00

vor einem Tag

Ist das die Revolution für LEGO-Steine? Wir stellen euch das neue Smart Play-System in 60 Sekunden vor
Das sind eure Gaming-Highlights 2026 - laut Steam Video starten   18:03

vor 2 Tagen

Das sind eure Gaming-Highlights 2026 - laut Steam
Die 10 aktuell besten Spiele für PS5 Video starten   1   11:31

vor 2 Tagen

Die 10 aktuell besten Spiele für PS5
Call of Duty: Black Ops 7 beschert euch in Season 1 Reloaded drei neue Maps Video starten   1:03

vor 2 Tagen

Call of Duty: Black Ops 7 beschert euch in Season 1 Reloaded drei neue Maps
Diese Online-Rollenspiele wollen 2026 richtig durchstarten! Video starten   9:28

vor 3 Tagen

Diese Online-Rollenspiele wollen 2026 richtig durchstarten!
LEGO Smart Play: Video stellt die neue interaktive Plattform mit Smart Bricks, Tags und Minifiguren vor Video starten   1:03

vor 3 Tagen

LEGO Smart Play: Video stellt die neue interaktive Plattform mit Smart Bricks, Tags und Minifiguren vor
2026 ist für jeden Aufbauspiel-Fan was dabei! Video starten   1   12:55

vor 4 Tagen

2026 ist für jeden Aufbauspiel-Fan was dabei!
mehr anzeigen