Fantasy-RPG aus Deutschland: Wir stellen euch Fatekeeper in 36 Sekunden vor

Fatekeeper ist ein Action-Rollenspiel, das bei einem 10-köpfigen Team in Garmisch-Partenkirchen entsteht. Darin kämpft ihr euch in der Egoperspektive durch unterschiedliche Gebiete und setzte gegen Monster und andere Feinde Waffen und Magie ein. Das Spiel wird auch ein Skillsystem haben, mit dem ihr unterschiedliche Teilbereiche eures Charakters verbessern könnt.

In unserem Shortvideo liefern wir euch einen groben Überblick zu Fatekeeper, für weiterführende Infos lest ihr am besten die GameStar Plus-Story von Kollege Peter.

Einen konkreten Release-Termin für das Spiel gibt es noch nicht, geplant ist allerdings zunächst eine Early Access-Phase von mindestens einem Jahr.