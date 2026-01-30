Läuft gerade Heroes of Might and Magic: Olden Era bringt den Vater der Reihe zurück!
0 Aufrufe

Michał Mańka, Christian Fußy
30.01.2026 | 18:43 Uhr

 

Jon Van Caneghem ist der Erfinder von Heroes of Might and Magic und hat unserem polnischen Kollegen Michal im Rahmen von Fyng ein ausführliches Interview zur Geschichte der Reihe gegeben. Beim neuesten Teil, Olden Era, der dieses Jahr noch erscheinen soll, ist Van Canaghem wieder mit an Bord und unterstützt das Entwicklerteam Unfrozen mit seiner Erfahrung. Jons Erinnerungen und zahlreichen Anekdoten wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. In diesem Video schauen wir zurück auf die Anfangszeit der Reihe und ihre Entwicklung bis zum heutigen Tag.
vor 41 Minuten

Heroes of Might and Magic: Olden Era

Heroes of Might and Magic: Olden Era

Genre: Strategie

Release: 2026 (PC)

