Discounty bekommt mit People or Profit das nächste große Update

Discounty bekommt ein neues Gratis-Update mit dem Titel People of Profit.

Das Herzstück bildet das neue vierte Kapitel, das direkt an das ursprüngliche Finale anknüpft und auf Fan-Wunsch drei unterschiedliche, tiefgründigere Enden bietet. Je nachdem, ob wir uns für das Wohl der Gemeinde oder den maximalen Profit entscheiden, verändert sich das Schicksal der Hafenstadt Blomkest.

Wir können nun Ressourcen in der Spielwelt sammeln, um verfallene Gebäude wie das örtliche Museum wieder aufzubauen – oder wir nutzen die Flächen rein kapitalistisch, um überall riesige Werbetafeln für unseren eigenen Supermarkt zu platzieren.

Darüber hinaus bringt das Update neue Gameplay-Mechaniken und technische Upgrades in den Supermarkt-Alltag. Drei neue Charaktere bereichern das Spiel, während eine reparierbare Werkstatt den Weg für Modernisierungen wie Selbstbedienungskassen und ein Online-Bestellsystem freimacht.

Zudem lässt sich das Sortiment des Ladens nun völlig frei auf bestimmte Nischen (wie Bioläden oder reine Fischgeschäfte) spezialisieren, während unvorhersehbare Ereignisse wie Schaf-Invasionen oder wetterbedingter Schmutz für neue Dynamik sorgen. Außerdem können wir den alten Wohnwagen hinter uns lassen und uns ein eigenes, großes Haus bauen.