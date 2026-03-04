Läuft gerade Dieses gigantische Open-World-RPG wird jetzt noch größer! - Where Winds Meet Hexi
Dieses gigantische Open-World-RPG wird jetzt noch größer! - Where Winds Meet Hexi

833 Aufrufe

Dieses gigantische Open-World-RPG wird jetzt noch größer! - Where Winds Meet Hexi

André Baumgartner
04.03.2026 | 11:00 Uhr

Mit der großen Hexi-Erweiterung für das grafisch beeindruckende Where Winds Meet wird am 06. März 2026 die Open World des Action-Rollenspiels massiv erweitert. Zu den zwei bisherigen Regionen sollen sich ganze drei neue gesellen und die Größe der Spielwelt damit nahezu verdoppeln – und das auch noch kostenlos.

Mit Kapitel 1 erscheint als Erstes eine große Wüste und bis Mai sollen ein Schneegebiet und schließlich eine zauberhafte Graslandschaft hinzukommen. Letztere könnte sich laut Beschreibung in einem magischen Gemälde befinden, wie einst in der legendären Maler-Quest aus The Elder Scrolls: Oblivion.

Test: Warum Where Winds Meet Hexi noch keine Wertung bekommt

Ich habe mich schon eine Woche vor der offiziellen Veröffentlichung in die neuen Abenteuer des ungewöhnlichen Free2Play-Rollenspiels gewagt, wurde grafisch regelmäßig von den Socken gehauen und storymäßig ... naja, nennen wir es mal ... verblüfft. Ihr werdet noch verstehen, was ich damit meine.
vor 2 Tagen

