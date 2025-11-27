Läuft gerade Mount & Blade War Sails: Die ultimative Mittelalter-Sandbox sticht jetzt in See und wir haben sie getestet
Mount + Blade War Sails: Die ultimative Mittelalter-Sandbox sticht jetzt in See und wir haben sie getestet

Mount & Blade War Sails: Die ultimative Mittelalter-Sandbox sticht jetzt in See und wir haben sie getestet

Julius Busch
27.11.2025 | 17:50 Uhr

Mit der neuen Erweiterung War Sails sticht die Mount and Blade 2 Bannerlord in See. Denn erstmalig können wir uns nicht nur Massenschlachten an Land, sondern auch zur See schlagen. Und das ist mal eine wirklich coole Neuerung! Wir klären im Video, was daran gut funktioniert, was verbessert werden muss und warum War Sails vielleicht nicht für alle Spielertypen ein Volltreffer ist.
