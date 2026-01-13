Läuft gerade Hela: Das Koop-Adventure erklärt sein Shade-System im Trailer
Maximilian Franke
13.01.2026 | 16:30 Uhr

Entwickler Windup erklärt, wie ihr im Koop-Adventure Hela alleine, aber auch mit bis zu vier Leuten spielen könnt und trotzdem alle Rätsel immer lösbar bleiben.
Hela

Hela

Genre: Adventure

Release: 2025 (PC)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
