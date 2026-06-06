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Hidden Folks 2 kommt und ist erneut nicht auf den Mund gefallen

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Hidden Folks 2 kommt und ist erneut nicht auf den Mund gefallen

06.06.2026 | 22:00 Uhr

Hidden Folks 2 ist die offizielle Fortsetzung des preisgekrönten Wimmelbild-Hits und bleibt dem charmanten Erfolgskonzept des Vorgängers treu. Erneut begeben wir uns in komplett handgezeichnete, interaktive und animierte Schwarz-Weiß-Landschaften auf die Suche nach skurrilen Figuren, Tieren und Gegenständen.

Das Besondere bleibt erhalten: Die Szenen sind keine statischen Bilder, sondern wimmelnde Miniaturwelten, in denen wir Schränke öffnen, Blätter wegwischen oder Mechanismen auslösen müssen, um die gesuchten Objekte zu entdecken, während alles von lustigen, mundgemachten Soundeffekten untermalt wird.

Die Fortsetzung erweitert das Konzept jedoch um noch größere, detailliertere und komplexere Welten. Es soll neue Schauplätze, die vor kleinen Geschichten und verrückten Animationen nur so strotzen, bieten. Zudem sollen die Rätsel und Interaktionsmöglichkeiten ausgebaut werden, sodass die Suche nach den versteckten Zielen noch kreativer und interaktiver ausfällt als im ersten Teil.
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