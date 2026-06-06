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In Moomin: Midsummer Madness erleben wir ein Mumin-Abenteuer für die ganze Familie
Moomin: Midsummer Madness ist ein Adventure-Spiel, das in der liebevoll gestalteten Welt der Mumins angesiedelt ist. Das Tal der Mumins wurde von einer mysteriösen Flut überschwemmt und in der Rolle verschiedener bekannter Mumin-Charaktere, wie Mumin oder Klein My, müssen wir die überschwemmte Welt erkunden, Rätsel lösen und mit anderen Talbewohnern interagieren, um schließlich zurück nach Hause zu finden.
Unterwegs lösen wir mit den unterschiedlichen Charakteren und ihren Fähigkeiten Rätsel und versuchen uns in zahlreichen Minispielen. Der Charme der Vorlage wird dabei durch eine entspannte Atmosphäre, handgemachte Musik und die typisch herzerwärmende, leicht melancholische Mumin-Stimmung eingefangen.
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