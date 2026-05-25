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KOTOR, Battlefront oder Jedi Survivor: Was ist das BESTE Star Wars Spiel?

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KOTOR, Battlefront oder Jedi Survivor: Was ist das BESTE Star Wars Spiel?

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Lea Herfurtner, Felix Rick
25.05.2026 | 11:00 Uhr

Gemeinsam mit dem Chat ranken Lea und Felix die wichtigsten Star Wars Spiele. Vom klassischen Arcade-Klassiker aus 1983 bis zum modernen Open-World-Abenteuer Star Wars Outlaws diskutieren wir die absoluten Highlights, die derbsten Flops und die Spiele, die unsere Kindheit geprägt haben. Hat sich KOTOR seinen S-Tier-Platz gesichert? Wo landet das originale Battlefront? Stimmt ihr mit unserer Tierlist überein? Verratet uns gern in den Kommentaren: Was ist euer absolutes Lieblings-Star-Wars-Spiel?

 

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Genre: Rollenspiel

Release: 04.12.2003 (PC), 11.11.2021 (Switch), 30.05.2013 (iOS)

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