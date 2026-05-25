KOTOR, Battlefront oder Jedi Survivor: Was ist das BESTE Star Wars Spiel?

Gemeinsam mit dem Chat ranken Lea und Felix die wichtigsten Star Wars Spiele. Vom klassischen Arcade-Klassiker aus 1983 bis zum modernen Open-World-Abenteuer Star Wars Outlaws diskutieren wir die absoluten Highlights, die derbsten Flops und die Spiele, die unsere Kindheit geprägt haben. Hat sich KOTOR seinen S-Tier-Platz gesichert? Wo landet das originale Battlefront? Stimmt ihr mit unserer Tierlist überein? Verratet uns gern in den Kommentaren: Was ist euer absolutes Lieblings-Star-Wars-Spiel?

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Was ist GameStar Talk?

GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!