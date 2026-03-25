Neues FIFA angekündigt, in dem ihr mit Maradona, Kane und Thor kicken könnt

Soeben wurde mit FIFA Heroes ein neues Fußballspiel angekündigt, das sich stark von den früheren Ablegern unterscheidet.

Im Mobile-Spiel könnt ihr ab dem 26. April in 5vs5-Matches gegeneinander antreten und dabei auf Legenden wie Diego Maradona, aber auch aktuelle Stars wie Harry Kane, Jordan Pickford oder Jack Grealish setzen – oder aber, ihr schickt den Donnergott Thor oder Sun Wukong aus Black Myth aufs Feld.



Spielerisch erinnert das Spiel an die kurzweilige Arcade-Action aus Mario Strikers. So könnt ihr beispielsweise brennende Fußbälle abfeuern, magnetische Tacklings durchführen oder euch auf dem Spielfeld hin und her teleportieren.



Eine Umsetzung für PS5, Xbox Series und Switch soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.