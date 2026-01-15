Neues Open World-Rollenspiel im Stil von Elden Ring soll 2026 erscheinen und ihr könnt es schon jetzt ausprobieren

Broken Spirit ist ein Ein-Mann-Projekt aus China, das sich ausgerechnet das gewaltige Elden Ring zum Vorbild nimmt. Ihr sollt nach und nach die Lore einer zerstörten Mittelalter-Fantasy-Welt ergründen, mit Charakteren sprechen, mysteriöse Ruinen und majestätische Landschaften erkunden, sowie euch knackigen Kämpfen stellen.

Laut Entwickler soll das Kampfsystem an Souslikes erinnern, aber sich etwa auch von Musikinstrumenten und verschiedenen Synergien inspirieren lassen. Der Release ist für 2026 geplant, seid ihr neugierig, könnt ihr aber bereits in eine kostenlose Demo auf Steam reinspielen.