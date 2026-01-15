Läuft gerade Neues Open World-Rollenspiel im Stil von Elden Ring soll 2026 erscheinen und ihr könnt es schon jetzt ausprobieren
Neues Open World-Rollenspiel im Stil von Elden Ring soll 2026 erscheinen und ihr könnt es schon jetzt ausprobieren

170 Aufrufe

Neues Open World-Rollenspiel im Stil von Elden Ring soll 2026 erscheinen und ihr könnt es schon jetzt ausprobieren

Elena Schulz
15.01.2026 | 08:50 Uhr

Broken Spirit ist ein Ein-Mann-Projekt aus China, das sich ausgerechnet das gewaltige Elden Ring zum Vorbild nimmt. Ihr sollt nach und nach die Lore einer zerstörten Mittelalter-Fantasy-Welt ergründen, mit Charakteren sprechen, mysteriöse Ruinen und majestätische Landschaften erkunden, sowie euch knackigen Kämpfen stellen.

Laut Entwickler soll das Kampfsystem an Souslikes erinnern, aber sich etwa auch von Musikinstrumenten und verschiedenen Synergien inspirieren lassen. Der Release ist für 2026 geplant, seid ihr neugierig, könnt ihr aber bereits in eine kostenlose Demo auf Steam reinspielen
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Neues Open World-Rollenspiel im Stil von Elden Ring soll 2026 erscheinen und ihr könnt es schon jetzt ausprobieren Video starten   4:51

vor einer Stunde

Neues Open World-Rollenspiel im Stil von Elden Ring soll 2026 erscheinen und ihr könnt es schon jetzt ausprobieren
Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu! Video starten   1   12:42

30.10.2025

Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!
Hela: Das Koop-Adventure erklärt sein Shade-System im Trailer Video starten   1:58

vor einem Tag

Hela: Das Koop-Adventure erklärt sein Shade-System im Trailer
Die Sims 4: Neue Coach-Kollaboration bringt Klamotten und Taschen mit Video starten   0:15

vor 23 Stunden

Die Sims 4: Neue Coach-Kollaboration bringt Klamotten und Taschen mit
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.463 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Neues Open World-Rollenspiel im Stil von Elden Ring soll 2026 erscheinen und ihr könnt es schon jetzt ausprobieren Video starten   4:51

vor einer Stunde

Neues Open World-Rollenspiel im Stil von Elden Ring soll 2026 erscheinen und ihr könnt es schon jetzt ausprobieren
Strategie-Fans aufgepasst: Diese Spiele werden euch 2026 den Schlaf rauben! Video starten   20:40

vor 3 Tagen

Strategie-Fans aufgepasst: Diese Spiele werden euch 2026 den Schlaf rauben!
PS5-Games 2026: Alte Gesichter, neue Exclusives ... und überraschend viele Xbox-Games Video starten   14:21

vor 5 Tagen

PS5-Games 2026: Alte Gesichter, neue Exclusives ... und überraschend viele Xbox-Games
One Piece: Die neuen Antagonisten zeigen im neuen Trailer zu Season 2, was sie drauf haben und wie gefährlich sie wirklich sind Video starten   1:38

vor einem Tag

One Piece: Die neuen Antagonisten zeigen im neuen Trailer zu Season 2, was sie drauf haben und wie gefährlich sie wirklich sind
Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu! Video starten   1   12:42

30.10.2025

Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!
Remakes + Remaster 2026. Diese Spiele-Klassiker kehren dieses Jahr zurück Video starten   5     1   15:13

vor 4 Tagen

Remakes & Remaster 2026. Diese Spiele-Klassiker kehren dieses Jahr zurück
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Neues Open World-Rollenspiel im Stil von Elden Ring soll 2026 erscheinen und ihr könnt es schon jetzt ausprobieren Video starten   4:51

vor einer Stunde

Neues Open World-Rollenspiel im Stil von Elden Ring soll 2026 erscheinen und ihr könnt es schon jetzt ausprobieren
Die Sims 4: Neue Coach-Kollaboration bringt Klamotten und Taschen mit Video starten   0:15

vor 23 Stunden

Die Sims 4: Neue Coach-Kollaboration bringt Klamotten und Taschen mit
Hela: Das Koop-Adventure erklärt sein Shade-System im Trailer Video starten   1:58

vor einem Tag

Hela: Das Koop-Adventure erklärt sein Shade-System im Trailer
One Piece: Die neuen Antagonisten zeigen im neuen Trailer zu Season 2, was sie drauf haben und wie gefährlich sie wirklich sind Video starten   1:38

vor einem Tag

One Piece: Die neuen Antagonisten zeigen im neuen Trailer zu Season 2, was sie drauf haben und wie gefährlich sie wirklich sind
Sentenced to be a Hero - Trailer gibt Vorgeschmack auf die düstere Fantasy-Welt, in der niemand ein Held sein will Video starten   1:35

vor einem Tag

Sentenced to be a Hero - Trailer gibt Vorgeschmack auf die düstere Fantasy-Welt, in der niemand ein Held sein will
Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen Video starten   1     1:22

vor 2 Tagen

Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen
Heute startet die Dokumentation zu Stranger Things: Sie zeigt, wie schwer es war, ein gutes Ende für die Hitserie abzuliefern Video starten   1   1:51

vor 3 Tagen

Heute startet die Dokumentation zu Stranger Things: Sie zeigt, wie schwer es war, ein gutes Ende für die Hitserie abzuliefern
Strategie-Fans aufgepasst: Diese Spiele werden euch 2026 den Schlaf rauben! Video starten   20:40

vor 3 Tagen

Strategie-Fans aufgepasst: Diese Spiele werden euch 2026 den Schlaf rauben!
2026: Das Schicksalsjahr für Gaming-Handhelds Video starten   41:38

vor 3 Tagen

2026: Das Schicksalsjahr für Gaming-Handhelds
Remakes + Remaster 2026. Diese Spiele-Klassiker kehren dieses Jahr zurück Video starten   5     1   15:13

vor 4 Tagen

Remakes & Remaster 2026. Diese Spiele-Klassiker kehren dieses Jahr zurück
Es gibt zwar kein offizielles Action-RPG mit Avatar Aang, aber The God Slayer lässt euch trotzdem zum Herr der Elemente werden Video starten   1   0:45

vor 5 Tagen

Es gibt zwar kein offizielles Action-RPG mit Avatar Aang, aber The God Slayer lässt euch trotzdem zum Herr der Elemente werden
PS5-Games 2026: Alte Gesichter, neue Exclusives ... und überraschend viele Xbox-Games Video starten   14:21

vor 5 Tagen

PS5-Games 2026: Alte Gesichter, neue Exclusives ... und überraschend viele Xbox-Games
mehr anzeigen