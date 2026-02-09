Die Minions legen sich bald mit Monstern an und der neue Trailer beweist: Das wird extrem witzig!

Wer eine Ablehnung gegen Chaos jedweder Art hat, sollte schleunigst das Weite suchen, denn die Minions sind zurück! Na gut, ein paar Mal schlafen müssen wir schon noch: Am 1. Juli 2026 geht der neue Film mit den gelben Quatschnudeln in den USA an den Start, in Deutschland dürfte es sehr wahrscheinlich der 2. Juli werden.

Inhaltlich geht es um … nun ja, Minions und Monster. Wenn diese beiden Gattungen aufeinandertreffen, ist Chaos, Gelächter und ganz viel Spaß eigentlich vorprogrammiert. Der obige Trailer gibt euch schon einmal einen Vorgeschmack auf das, was euren Lachmuskeln bevorsteht.

