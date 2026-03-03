So viele Probleme - Und trotzdem hat es irgendwie was

Der Server Slam zu Marathon ist vorbei. Der Sci-Fi Extraction Shooter von Bungie spaltet die Gamer-Herzen. Das geht beim Artstyle los und zieht sich durchs gesamte Spiel. Die Menüs sind viel zu frickelig, die UI ist unübersichtlich, Loot ist nicht eindeutig erkennbar, Umgebungen sind zu fremd. Noch dazu zeigt ARC Raiders aktuell, wie gut dieses Genre sein kann. Doch viele hatten bereits viele Stunden Spaß, sobald man sich einmal durch diese Probleme hindurch gegraben hat.

Shooter-Experten Paul Aeils und Philipp Elsner haben Marathon ebenfalls genau unter die Lupe genommen und reden über die großen Schwächen, aber auch die Stärken des Spiels. Was sagt ihr zu Marathon? Seid ihr Fan, oder haltet ihr lieber Abstand? Schreibt es uns in die Kommentare!

00:00 Intro

02:00 Die Menüs sind eine Katastrophe!

04:34 Das Loot ist sehr unübersichtlich

07:46 Name-Tags im Multiplayer

09:05 Was kann ich hier looten?

09:42 Quests sind unnötig undeutlich

11:19 Balance von Gegner-KI und Ressourcen

14:17 Wenn Marathon scheitert, ist Bungie weg.

14:46 Das tragische: Da steckt ein echt guter Shooter hinter!

16:11 Artstyle mit Lore & Tiefgang

17:42 Das Leveldesign ist exzellent!

19:05 Das PvP ist gut - Das kann Bungie halt!

20:04 Fazit