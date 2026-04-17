Und noch ein Leak zum Assassin's Creed Black Flag-Remake: Das ist wohl das konkrete Release-Datum für Resynced

Die Leaks zum Assassin's Creed Black Flag 4-Remake brechen einfach nicht ab. Tom Henderson von Insider Gaming hat jetzt das angebliche Release-Datum verraten.

Linda Sprenger
17.04.2026 | 08:25 Uhr

Das AC Black Flag Remake hat jetzt ein (gemunkeltes) Release-Datum. Das AC Black Flag Remake hat jetzt ein (gemunkeltes) Release-Datum.

Einen schönen guten Morgen, ihr Landratten! So wie es aussieht, könnt ihr euch schon so langsam bereit machen, um mit Edward Kenway erneut in See zu stechen. Das Assassin's Creed 4: Black Flag-Remake alias Resynced erscheint offenbar diesen Sommer. Der bekannte Insider-Gaming-Editor und Leaker Tom Henderson hat vor wenigen Stunden das angebliche Release-Datum durchgesteckt.

Wann erscheint Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced angeblich?

  • Geleakter Release: Donnerstag, der 09. Juli 2026

Ubisoft hat dieses Datum allerdings noch nicht bestätigt. Tom Henderson ist zwar für seinen Track Record bekannt, genießt seine Aussagen aber dennoch mit Vorsicht. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

Video starten 14:29 Assassin’s Creed 4: Black Flag - Warum lieben Fans es bis heute?

Vorherigen Gerüchten zufolge hätte das Assassin's Creed 4: Black Flag-Remake am gestrigen 16. April enthüllt werden sollen. Dies ist allerdings nicht passiert. Wie Henderson jetzt aber schreibt, habe Ubisoft den Reveal des Piratenabenteuers auf nächste Woche verschoben.

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Das ist aber nicht der einzige Leak zu Black Flag, der gerade die Runde macht. Adleräugige Fans haben Resynced bereits im Ubisoft-Launcher entdeckt und dort auch ein frisches Artwork ausgegraben, das Edward in einem brandneun schwarz-goldenen Outfit zeigt (s. Reddit-Post oben).

Ubisoft hat die Neuauflage von Black Flag nach zahlreichen Gerüchten und Leaks Anfang März in einem kurzen Blogpost-Absatz bestätigt, außer einem Artwork gab es bislang allerdings noch nichts vom Remake zu sehen.

Das Assassin's Creed 4-Remake soll selbst Black Flag-Kenner überraschen - mit neuen Charakteren und Missionen
von Annika Bavendiek

Zu den Verbesserungen des Black Flag-Remakes sollen laut Gerüchten unter anderem eine hübschere Grafik, detailliertere Charaktermodelle, überarbeitete Animationen, dynamisches Wetter und vieles mehr gehören. Einem aktuelleren Leak zufolge, können wir uns außerdem über "eine Reihe neuer Charaktere und Geschichten" freuen. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.

Erscheinen wird Resynced voraussichtlich für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S sowie für den PC.

Wie sieht's bei euch aus: Werdet ihr mit Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced erneut in See stechen? Oder wartet ihr lieber auf einen brandneuen Ableger der Meuchelmörderreihe? Schreibt uns eure Antworten gerne wie gewohnt unten in die Kommentarsektion.

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Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Genre: Action

Release: 2027 (PS5, Xbox Series X/S)

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