Assassin’s Creed Valhalla: Die neuen Gratis-Inhalte bringen ein Schwert, Tattoos und Opale

Es regnet wieder einmal kostenlose Items in Assassin’s Creed Valhalla. Diesmal stehen sie ganz im Zeichen von Season 4, die mit dem gestrigen Title-Update 1.4.0 an den Start ging. Mit von der Partie ist Odins Wilde Jagd - untote Gestalten, die eure Siedlung heimsuchen wollen. Das Event startet morgen, am 11. November, und geht bis zum 2. Dezember.

So kommt ihr an die Gratis-Inhalte

Um euch besser gegen die göttlichen Geister verteidigen zu können, gibt euch Ubisoft ein schickes Kurzschwert an die Hand, dessen Griff das ikonische Symbol der Assassinen ziert. Das ist aber noch nicht alles. Hier seht ihr alle neuen Items in der Übersicht:

Mentors Guild Valravn’s Claw Sword (100 Units)

Mentors Guild Back Tattoo (kostenlos)

50 Opale (kostenlos)

Das ist Ubisoft Connect: Mit dem Ubisoft Connect-Programm möchte der Publisher seine Spiele auf allen Plattformen miteinander verbinden. Zum Beispiel bietet euch der Service Cross-Saves zwischen PC und Konsole. Es gibt aber noch weitere Vorteile, wie die oben genannten Gratis-Items. Manche Gegenstände gibt es einfach so, für andere benötigt ihr sogenannte Units, die ihr euch verdient, indem ihr Titel von Ubisoft zockt.

Geht auf die Seite von Ubisoft Connect, meldet euch mit eurem Ubisoft-Konto an (oder registriert euch) und wählt als Belohnung das Geschenke-Paket aus. Die Gegenstände sollten anschließend in allen euren Versionen von Valhalla verfügbar sein.

Valhalla bekommt dritten DLC

Offiziell ist es noch nicht, aber Ubisoft hat es bereits angeteast und Dataminer haben Hinweise im Code von Valhalla gefunden: Es wird wohl im kommenden Jahr einen weiteren kostenpflichtigen DLC für das Spiel geben. Im Gegensatz zu den relativ bodenständigen Erweiterungen, die bisher veröffentlicht wurden, soll der nächste DLC deutlich übernatürlicher werden. Es verschlägt uns anscheinend ins Reich der Zwerge und Eivor lernt sich unsichtbar zu machen und zu teleportieren.

