Café in Animal Crossing rückt näher: Dataminer findet eindeutigen Hinweis

Mit dem aktuellen Update auf Version 1.11.0 läutet der Nintendo Switch-Hit Animal Crossing: New Horizons die Sommer-Saison und damit die einhergehenden Feuerwerkshows ein. Für Dataminer ist ein neues Versions-Update ein gefundenes Fressen, denn oft verstecken sich im Code Hinweise auf kommende Updates. So auch in diesem Fall.

Café-Eröffnung in New Horizons könnte näherrücken

Was wurde gefunden? Im Code von Version 1.11.0 fanden die Dataminer von Animal Crossing World Hinweise auf die Eröffnung von Kofis Café. Bei einer Änderung in den Kameraeinstellungen wurde der Code von "IdrMuseumCafe" verändert.

Dieser Code tauchte bereits in Version 1.10 auf, zusammen mit dem Code "IdrMuseumEnt03", der einen Hinweis auf einen weiteren Museumseingang für das Café geben könnte.

Was spricht noch dafür? Verdächtig ist außerdem der Codeschnipsel "cNpcMemory:TalkProgressMuseumBuiltCafe". Die Dataminer vermuten, dass es sich hierbei um eine neue Gesprächsoption mit den Bewohnern eurer Insel handeln könnte, die euch auf die Café-Eröffnung im Museum ansprechen.

Schon in Version 1.10 waren Hinweise darauf zu finden, dass das Museum eine neue Ebene bekommt. Dieser Platz könnte Barista-Taube Kofi zugeräumt werden, um endlich die Pforten seines Cafés erneut zu öffnen.

So schätzen die Dataminer die Café-Eröffnung ein

Obwohl sich die Hinweise auf eine Café-Eröffnung verdichten, bleibt immer noch die Möglichkeit, dass sich Nintendo gegen eine Implementierung des Cafés entschließt. Die Dataminer listen einige Features wie die Kunstausstellung des Museums oder das Schwimmen im Meer auf, die zuvor im Code entdeckt wurden.

Allerdings gibt es auch einige Features, die sich zwar im Code finden, aber es noch nicht ins Spiel geschafft haben. Darunter befindet sich die dritte Erweiterung des Shops von Nepp und Schlepp oder die Möglichkeit, dass Bewohner euer Haus besuchen können.

Somit sollten wir abwarten, bis Nintendo die kommenden Inhalte für 2021 enthüllt. Das Unternehmen kündigte bereits an, dass weitere Inhalte neben dem Sommerupdate für das aktuelle Jahr folgen werden. Doch es könnte sein, dass Nintendo aktuell zwar plant, das Café in Animal Crossing: New Horizons einzubauen, sich aber im Laufe der Zeit doch noch dagegen entschließt.

