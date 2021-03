Animal Crossing: Kreative Fans nutzen Marios Warpröhren für witzige "Pipe-Challenge"

Seit einigen Tagen haben die Spieler*innen von Animal Crossing: New Horizons jetzt die Mario-Items zum 35. Geburtstag des Klempners zur Verfügung. Besonders beliebt ist die grüne Warpröhre, die nicht nur schick aussieht, sondern auch als Portal genutzt werden kann, um schnell von einem Ort zum nächsten zu kommen.

Das ist die Pipe-Challenge: Wenn ihr in eine Röhre kriecht, werdet ihr auf der anderen Seite in die Luft geschleudert. Das brachte Instagram-Nutzerin acnh_devineland auf eine Idee. Wie sie Polygon verriet, war ihr sofort klar, dass die Röhren für coole Bilder genutzt werden können. Also startete sie die Pipe-Challenge. Besonders beliebt bei der Community sind Nachstellungen bekannter Filme wie etwa Jurassic Park, Peter Pan oder The Ring.

Auf einigen Bildern ist die Röhre komplett versteckt, so dass es aussieht, als würden die Charaktere fliegen, klettern oder extrem hoch springen. Hier seht ihr einige der besten Beispiele:

Link zum Instagram-Inhalt

Hier erfahrt ihr, welche Items aus dem Mario-Universum in Animal Crossing: New Horizons existieren, wie viel sie kosten und wie ihr an sie kommt:

1 0 Mehr zum Thema Animal Crossing New Horizons: So kommt ihr an die Mario-Items und das kosten sie

Weitere interessante Artikel zu Animal Crossing:

Baut euch ein Mario-Minispiel

Die Warpröhren eignen sich nicht nur zum Schießen von Bildern. Die Community ist extrem kreativ mit dem neuen Tool. Eine Spielerin hat sogar ein ganzes Minispiel gebaut. Dieses beruht auf dem aus Super Mario Bros. bekannten Flaggenmast. Gewonnen hat, wer in der vorgegebenen Zeit mehr Flaggen hissen kann. Ihr könnt das Spiel sogar selbst nachbauen.

Wie nutzt ihr die neuen Items in Animal Crossing?